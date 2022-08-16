أخبار الدوري السعودي: سانتو يطلب رحيل الصحفي ومهاجم برازيلي مطلوب في الأهلي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022:

نونو سانتو يطلب رحيل زياد الصحفي

إعارة فواز الطريس

مهاجم برازيلي مطلوب في الأهلي

العبدان والخيبري على قائمة الراحلين من الهلال

نونو سانتو يطلب رحيل زياد الصحفي

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن المدرب نونو سانتو طلب من إدارة نادي الاتحاد رحيل المدافع زياد الصحفي عن الفريق.

وبحسب الأخبار، فإن الاتحاد استجاب بالفعل وبدأ في البحثث عن بديل.

إعارة فواز الطريس

وفقًا لما جاء في صحيفة الرياضية، فإن إدارة نادي الهلال قررت إعارة اللاعب فواز الطريس خلال سوق الانتقالات الصيفية 2022.

الطريس لعب الموسم الماضي في صفوف نادي الفيحاء على سبيل الإعارة أيضًا.

مهاجم برازيلي مطلوب في الأهلي

بحسب تقارير صحفية فإن الأهلي السعودي يبحث عن مهاجم برازيلي في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

وأشارت سبورت 24، فالمهاجم بيدرو راؤول هو أحد الخيارات المتاحة أمام الراقي، والذي يفاضل بين جميع البدلاء في الوقت الحالي.

العبدان والخيبري على قائمة الراحلين من الهلال

كشفت أخبار عن نية الهلال لرحيل الثنائي حمد العبدان ومحمد الخيبري في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

وبحسب ما نُشر، فإن قرار الزعيم جاء بعد تقرير من رامون دياز.