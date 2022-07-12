أخبار الدوري السعودي: أوسبينا نصراوي والهلال يبحث عن بديل إيجالو

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022:

النصر يتحرك لضم بيانيتش

الهلال يبحث عن بديل لإيجالو

تحديد مصير أليوسكي مع الأهلي



رسميًا.. أوسبينا يوقع مع النصر النصر يتحرك لضم بيانيتش بحسب الصحفي التركي أكرم كونور، فإن إدارة النصر بدأت التحرك بقوة من أجل ضم ميراليم بيانيتش في سوق الانتقالات الصيفية 2022. وأسار الصحفي إلى أن العالمي مستعد لدفع 30 مليون ريال سعودي سنويًا لضم نجم يوفنتوس السابق. الهلال يبحث عن بديل لإيجالو أشارت تقارير سعودية إلى أن الهلال بدأ البحث عن بديل لأوديون إيجالو تحسبًا لرحيله، وذلك بعد أن قدم موسمًا مميز مع الزعيم. وبحسب ما جاء، فإن بديل النيجيري سيكون من أمريكا الجنوبية، وتحديدًا من البرازيل، لكن لم يتم الكشف عن الاسم بعد.

رسميًا.. أوسبينا يوقع مع النصر

أعلن نادي النصر بشكل رسمي عن ضمه للنجم الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نجم آرسنال ونابولي السابق.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن التعاقد مع أوسبينا جاء بشكل حر، بعد إنهاء تعاقده مع نابولي.

وأوضح البيان أن التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 33 عامًا سيكون لمدة عامين وسيكون ساريًا بداية من الموسم الجديد.

تحديد مصير أليوسكي مع الأهلي



لا تزال أصداء هبوط الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بالدوري السعودي رنانة، وبالأخص فيما يتعلق بلاعبيه المحترفين.

فبعد أن حسم البرازيلي كارلوس إدواردو مصيره بإعلان الرحيل الرسمي عن "الراقي".. يأتي الدور الآن على المقدوني الشمالي إزجان أليوسكي، ولكن بخيار مختلف بالنسبة للدولي المقدوني.

فقد استقرت إدارة الأهلي على إعارة أليوسكي الذي ينشط في مركز الظهير الأيسر، على أن يعود صيف 2023، التاريخ الذي يفترض أن يعود فيه الأهلي إلى المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية.



