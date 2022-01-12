أخبار الدوري السعودي اليوم: عودة إدواردو .. والنصر يتحرك نحو حارس جديد

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 12 يناير 2022:

نجح نادي الأهلي رسميًا في إتمام التعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو قادمًا من صفوف شباب الأهلي الإماراتي، وذلك في ثاني صفقاته الأجنبية خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وجاء التعاقد مع إدواردو، ثاني صفقات النادي الأهلاوي الأجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد الكاميروني فرانك كوم، في صفقة انتقال حر.

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تقديم نادي النصر عرضًا إلى نادي رايو فاييكانو الإسباني، في محاولة للحصول على حارسه المقدوني ستول ديميتريفسكي.

وأكد رومانو أن النصر قدم عرضًا بقيمة 3.5 مليون يورو في محاولة لإقناع النادي الناشط في الدوري الإسباني ببيع حارسه، لكن الاتفاق بين الناديين لم يتم بعد على الصفقة.

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد إنهاء عقد المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي مع الفريق، حسبما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وقدم الاتحاد الشكر إلى اللاعب الفرنسي على احترافيته وجهوده خلال الفترة التي مثل فيها الفريق، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

نجح نادي ضمك في إنهاء ارتباطه بالكرواتي ميجو ساكتاش لاعب الفريق، بعد أن وقع معه مخالصة مالية نهائية.

وقدم نادي ضمك الشكر للاعب على ما بذله من جهد مع الفريق، كما نظم له حفل وداع مصغر بعد نهاية التدريبات.

وانضم ساكتاش البالغ من العمر 29 عاما إلى صفوف ضمك في صيف 2021 لمدة موسمين قادمًا من هايدوك سبليت الكرواتي.

كشفت صحيفة "الرياضية" موعد الظهور الأول للأوروجوياني جوناثان رودريجيز مع نادي النصر، بعد إتمام التعاقد معه رسميًا.

النصر ضم رودريجيز من صفوف كروز أزول المكسيكي في فترة الانتقالات الشتوية في صفقة بلغت قيمتها ستة ملايين يورو، ليكون أحدث صفقات "العالمي" في يناير.

وأشارت "الرياضية" إلى أن رودريجيز يستعد للظهور الأول مع النصر أمام التعاون في مباراة الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها يوم 21 يناير الجاري.