أخبار الدوري السعودي اليوم: صدمة العويس .. والشباب يعزز صفوفه

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 30 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 30 يناير 2022:

حسب صحيفة "الرياضية" فإن النادي الأهلي يرفض حتى الآن التخلي عن حارسه محمد العويس لصالح نادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية.

الهلال حصل بالفعل على توقيع العويس بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، لكن "الزعيم" يحاول الإسراع في العملية وضم اللاعب في يناير.

وحسب الصحيفة السعودية، فإن الأهلي رفض عرضًا من الهلال لشراء المدة المتبقية في عقد العويس مقابل أربعة ملايين ريال سعودي، ويطلب "الراقي" رفع العرض إلى ستة ملايين ريال من أجل الموافقة. (طالع لمزيد من التفاصيل)

صحيفة "المدينة" السعودية أكدت أن إدارة الاتحاد تكثف جهودها من أجل تعويض الرحيل المتوقع لقائده كريم الأحمدي.

وأوضحت أن أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد متواجد حاليًا في دبي لإتمام صفقة لاعب الوسط المعوض للأحمدي، مشيرة إلى أن المصادر تُرجح أن يكون السنغالي شيخو كوياتي لاعب وسط كريستال بالاس. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أكد نادي الشباب إتمام التعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو قادمًا من نادي الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كما نجح "الليوث" أيضًا في التعاقد مع البرازيلي إيجور سانتوس مدافع نادي التعاون بعقد يمتد لعامين ونصف.

وبذلك يكون الشباب قد عزز صفوفه بصفقتين حتى الآن في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، قبل ساعات من إغلاق السوق.

أكدت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الأهلي أمهلت عبد الله مادو مدافع نادي النصر 24 ساعة، من أجل تلقي رده على العرض الرسمي المقدم إليه.

وحسب الصحيفة فإن الأهلي حصل على موافقة النصر على بيع عقد مادو خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنها اصطدمت بمطالب اللاعب المالية المرتفعة.

نجح نادي النصر في إتمام إجراءات تمديد عقود الثلاثي، منصور الشمري ومختار علي وحمد المنصور رسميًا.

ويمتد عقد منصور الشمري الجديد إلى 2026، فيما تستمر عقدي مختار والمنصور حتى عام 2025.

وإلى جانب ذلك، أعلن النصر عن إعارة مختار علي إلى نادي الطائي حتى نهاية الموسم الجاري.