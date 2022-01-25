أخبار الدوري السعودي اليوم: رحيل جوميس .. والنصر يطلب الكفاءة

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022:

لأعلن نادي الهلال رسميًا، اليوم الثلاثاء، رحيل الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الفريق، بعد ثلاثة مواسم ونصف قضاها في صفوف الفريق.

رحيل صاحب الـ36 عامًا يأتي بطريقة فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، إذ كان من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري 2021-22. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا لتوضيح القضية التي فجرها فيصل الخراع؛ لاعب الفريق السابق، مشككًا في قانونية حصول العميد على شهادة الكفاءة المالية.

لاعب العميد السابق خرج في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية مؤكدًا أنه له مستحقات مالية متأخرة لم يحصل عليها، مستغربًا من حصول النادي على شهادة الكفاءة وتسجيل صفقاته الجديدة. (طالع لمزيد من التفاصيل).

أكدت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي النصر رفعت، الثلاثاء، جميع المستندات المطلوبة للحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح للفريق تسجيل لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يبرم النصر سوى صفقة واحدة حتى الآن في فترة الانتقالات الشتوية، كانت بالتعاقد مع الأوروجوياني جوناثان رودريجيز.

ويشترط الاتحاد السعودي لكرة القدم، حصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، لتسجيل اللاعبين الجدد، ومن ثم مشاركتهم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال يرفض محاولات النادي لإيجاد حلول مرضية لفسخ العقد بين الطرفين.

ويرغب الهلال في الاستغناء عن فييتو من أجل تدعيم صفوفه بالتعاقد مع البرازيلي ميتشل، أو بديل آخر إذا ما تعثرت المفاوضات.

اتخذت وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، قرارًا سارًا للجماهير، قبل المباراة المهمة أمام عمان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس.

الوزارة أصدرت بيانًا رسميًا صباح اليوم الثلاثاء، أكدت خلاله رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري في تلك المباراة بشكل استثنائي إلى 100%.

وأوضحت الوزارة أن الحضور سيكون مقتصرًا على الجماهير المحصنين بلقاح كورونا، حسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح وهو خمس سنوات، وفقًا لحالة المشجع في تطبيق "توكلنا".