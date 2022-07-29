أخبار الدوري السعودي اليوم: جارسيا يفتح باب الرحيل لموري والأهلي يجدد لهندي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 29 يوليو 2022:

بحسب الإعلامي علي العنزي المقرب من نادي النصر، فإن جارسيا المدرب الجديد طلب من مدافع الفريق فونيس موري البحث عن فريق جديد ينضم له هذا الصيف.

جاء ذلك في اجتماع بين اللاعب والمدرب، أبلغ الأخير فيه الأرجنتيني بخروجه من حساباته.

أعلن الأهلي السعودي رسميًا اليوم الجمعة تجديد عقد مدافعه السعودي عبد الباسط هندي حتى عام 2025.

وقد نشر حساب النادي على تويتر صورًا من توقيع اللاعب على عقده الجديد وعنون تغريدة الإعلان عن التجديد بـ "هنا الانتماء .. بدعمكم سنكون أقوى".

فجر الإعلامي الرياضي وليد الصيعري مفاجأة مدوية بشأن مستقبل المغربي أشرف بنشرقي، ومؤكدًا أنه يقترب من نادٍ سعودي، لكنه ليس الاتحاد.

الصعيري كشف عن وجود فريق آخر ينافس الاتحاد على التعاقد مع بنشرقي، وأنه بالفعل حصل على موافقة النجم المغربي.

الصعيري، وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد أن بنشرقي وافق بالفعل على عرض نادي الاتفاق، لكنه شدد على أن الصفقة لم تحسم بعد. (طالع التفاصيل)

أكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن نادي ليون الفرنسي تلقى عرضًا من نادي النصر من أجل التعاقد مع نجم الوسط حسام عوار مقابل 10 ملايين يورو.

النادي الفرنسي رفض عرض نادي النصر، وطالب بزيادة العرض المقدم، من أجل الموافقة على رحيل عوار إلى الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تقوم إدارة النصر بدراسة الأمر جيدًا خلال الأيام القادمة، من أجل اتخاذ قرار سواء برفع العرض المقدم، أو صرف النظر عن الصفقة. (طالع التفاصيل)