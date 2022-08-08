أخبار الدوري السعودي اليوم: تفاصيل عقد كوستا مع الاتحاد .. والبليهي يرفض التجديد للهلال

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

ناديان سعوديان يتنافسان على خدمات رونالدومع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022:

أعلن نادي الاتحاد السعودي يوم أمس تعاقده رسميًا مع هيلدر كوستا جناح ليدز يونايتد بالإعارة لموسم واحد مع حق الشراء نهائيًا بنهايته.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن الاتحاد حصل على كوستا مقابل ثلاثة ملايين يورو، لكنها لم تُوضح إن كان ذلك المبلغ يتضمن راتب اللاعب السنوي أم ما حصل عليه النادي الإنجليزي فقط.

كانت المصادر الصحفية تحدثت سابقًا عن انتقال اللاعب الأنجولي إلى الاتحاد بشكل نهائي مقابل ستة ملايين يورو تقريبًا، لكن صيغة الانتقال تغيرت في الساعات الأخيرة إلى إعارة مع حق الشراء نهائيًا صيف 2023. (طالع التفاصيل)

أكد موقع "كووورة" السعودي أن نادي النصر يفاضل بين ثلاثة مدافعين أجانب، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب موقع من داخل النصر، فإن إدارة "العالمي" تفاضل بين البلجيكي جيسون ديناير، واليوناني كوستاس مانولاس، والأمريكي جون بروكس، من أجل ضم أحدهم قبل الموسم الجديد.

المصدر أكد أن إدارة النصر تملك بالفعل موافقة ديناير، إلا أن النادي يضعه كخيار ثانٍ، حيث يعد بروكس هو الخيار الأول لدعم الدفاع النصراوي.

أثار غياب مصطفى فتحي عن معسكر فريقه التعاون في هولندا استياء الجميع في النادي، خاصة أنه من العناصر الأساسية في الفريق.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن السبب القهري الذي منع اللاعب المصري من اللحاق بفريقه، موضحة أنه ليس رغبته اللعب للنادي الأهلي المصري كما يُقال.

الصحيفة السعودية أوضحت أن السلطات المصرية منعت جناح الزمالك السابق من مغادرة مطار القاهرة الدولي بسبب إجراءات تتعلق بأدائه الخدمة العسكرية في مصر. (طالع التفاصيل)

أكدت صحيفة "إل ديسماركي" الإسبانية أن نادي الشباب السعودي يحاول الحصول على خدمات المهاجم سانتي مينا مهاجم نادي سليتا فيجو.

وتأتي هذه الأخبار على الرغم من غياب مينا عن تدريبات سيلتا فيجو منذ قرار النادي في مايو الماضي بفتح ملف تأديبي بحقه، بعد الحكم الصادر على اللاعب بالسجن أربع سنوات في قضية اعتداء جنسي.

الصحيفة أشارت إلى أن انتقال مينا إلى الشباب لم يحسم بعد، حيث يثق اللاعب في أن محكمة العدل العليا في الأندلس قد تلغي حكم إدانته.

المصدر ذاته أكد أن سيلتا فيجو لا يقبل عودة اللاعب مرة أخرى إلى الفريق، وذلك بسبب الضرر الذي ألحقه بالنادي، وبالتالي قد لا يرتدي قميص سيلتا فيجو من جديد.

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية أن علي الأسمري لاعب خط وسط الأهلي قد اقترب من تجديد عقده مع "الراقي".

التقرير أشار إلى أن الأسمري يرغب في الاستمرار مع الأهلي، ولذلك وافق على تجديد عقده لثلاثة مواسم قادمة.

واقترب الطرفان من حسم المفاوضات، بعد التوصل إلى اتفاق حول كافة الأمور المالية حول التجديد.

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رفض علي البليهي مدافع الهلال عرض النادي لتجديد عقده، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من المفاوضات لمحاولة تقريب وجهات النظر.

الصحيفة أوضحت أن الإدارة الهلالية بقيادة فهد بن نافل عرضت على البليهي تجديد عقده لمدة موسم واحد مقابل حصوله على 4.5 مليون ريال سعودي.

وأفادت أن المدافع السعودي رفض العرض جملة وتفصيلًا، حيث طالب بزيادة المدة والمقابل المالي. (طالع التفاصيل)