أخبار الدوري السعودي اليوم: تأجيل آخر جولتين .. والنصر يدعم الحراسة

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 13 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 13 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 13 يونيو 2022:

قررت لجنة المسابقة في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل موعد إقامة الجولتين 29 و30 من منافسات موسم 2021-22 للمسابقة.

وكشفت لجنة المسابقات أن آخر جولتين في الموسم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستنطلقان يومي 23 يونيو و27 من الشهر نفسه على الترتيب.

وحسبما أعلن حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فإن التأجيل يأتي بناءً على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد تأهل المنتخب الأولمبي السعودي إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

حسب تقرير ذكرته قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، فإن نادي الزمالك قرر التحرك في محاولة لاستعادة لاعبه مصطفى فتحي من التعاون السعودي.

فتحي انتقل إلى التعاون في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، في صفقة بقيمة مليون دولار أمريكي.

وحسب التقرير، فإن الزمالك يرغب في عودة مصطفى فتحي، بعد تأخر التعاون في دفع بقية قيمة الصفقة، والمقدرة بحوالي 400 ألف دولار.

تحرك الزمالك لاستعادة لاعبه السابق يأتي بعد التقارير التي أكدت اتفاق مصطفى فتحي مع الأهلي المصري، للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

كشف موقع "كووورة" عن رغبة نادي النصر في إيجاد مخرج للمصري محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، الذي وقع مع "العالمي" قبل ثلاثة أشهر.

وحسب التقرير، فإن إدارة النصر ستحاول إعارة أبو جبل إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، وستنتظر حتى نهاية الموسم للنظر في العروض.

ووقع أبو جبل عقود انضمامه إلى النصر بعد تألقه في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، لكن تراجع مستواه مؤخرًا أثار مخاوف إدارة "العالمي".

يخطط نادي طرابزون سبور التركي للتعاقد مع المقدوني إزجيان أليوسكي ظهير نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "akit" التركية أن مدرب طرابزون سبور أجرى مقابلة بالفيديو مع أليوسكي، في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى فريقه في الصيف الحالي.

فيما أشارت صحيفة "فاناتيك" التركية إلى أن أليوسكي ليس سعيدًا مع "الراقي" ويفكر جديًا في الرحيل.

وانتقل أليوسكي إلى الأهلي في صيف 2021 قادمًا من ليدز يونايتد، ويمتد عقده مع "قلعة الكؤوس" حتى يونيو 2023.

كشف الإعلامي عبد الرحمن أباعود عن موقف سلمان الفرج قائد نادي الهلال من المشاركة مع "الزعيم" خلال آخر مباراتين من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تبدأ بمواجهة الفتح.

وأكد أباعود عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن الأشعة التي أجراها الفرج كشفت عن تعرضه لكدمة في كتفه، ولن يعيقه ذلك عن المشاركة في مواجهة الفتح المقبلة.

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن نادي النصر اقترب من الحصول على خدمات الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى نادي الفيحاء.

الصحفية أكدت أن النصر توصل إلى اتفاق مبدئي على ضم ستويكوفيتش، الذي ينتهي عقده مع الفيحاء بنهاية الموسم الحالي. (طالع لمزيد من التفاصيل)