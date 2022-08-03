أخبار الدوري السعودي اليوم: بيانيتش يرد على عرض النصر .. والاتحاد يقترب من نجم ليدز

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022:

بعد أن تحدثت عدة تقارير صحفية عن موافقة البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني على الانتقال إلى نادي النصر، نفى الدولي البوسني هذه الأنباء.

صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلت تصريحًا للبوسني، بعد أن التقى به مراسل الصحيفة في مطار برشلونة، بعد سؤاله عن إمكانية رحيله.

ورد بيانيتش ردًا على هذا السؤال بقوله: "أنا سعيد جدًا هنا". (طالع التفاصيل)

صحيفة "Il Tempo" الإيطالية أكدت أن نادي الهلال يرغب في الحصول على خدمات الأوزبكي إلدور شوموردوف، مهاجم نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الصحيفة الإيطالية كشفت أن أحد مسؤولي نادي الهلال اجتمع مؤخرًا مع وكيل شوموردوف، من أجل بحث إمكانية انتقاله إلى صفوف "الزعيم".

وتحدثت عدة تقارير عن أن اللاعب الأوزبكي لن يواصل مسيرته في صفوف روما خلال الموسم المقبل، وهو ما يعزز تحرك الهلال للتعاقد معه.

أعلن نادي الخليج رسميًا عن حصوله على خدمات المدافع حازم الزهراني لاعب نادي الاتحاد، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

الزهراني عبر في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الخليج عن سعادته بالانضمام إلى الفريق، مؤكدًا سعيه لتقديم الإضافة خلال الموسم الجديد.

حصل نادي الفيحاء على خدمات لاعب الوسط الإسباني فيكتور رويز قادمًا من نادي سانت جالين السويسري.

ووقع فيكتور رويز على عقد يربطه بالبقاء مع الفيحاء لموسمين قادمين.

وعبر رويز خلال تقديمه عن سعادته بالانضمام إلى الفيحاء، وخوض تجربة اللعب في الدوري السعودي للمحترفين.

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن المدة التي سيغيب فيها أيمن يحيى جناح نادي النصر عن الفريق، بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة ريال سرقسطة الإسباني الودية.

الصحيفة أشارت إلى أن يحيى سيغيب عن النصر بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الضامة لمدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، وسيخضع للعلاج الطبيعي خلال تلك الفترة.

وعاد أيمن يحيى إلى النصر خلال الصيف الحالي، بعد انتهاء مدة إعارته إلى الأهلي في الموسم الماضي.

أكد موقع "كووورة" السعودي أن إدارة نادي الاتحاد اقتربت من الحصول على خدمات البرتغالي هيلدر كوستا جناح نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

التقرير أكد أن إدارة الاتحاد اتفقت مع إدارة ليدز يونايتد على شراء عقد كوستا، مقابل ستة ملايين يورو.

وتأتي هذه الصفقة بطلب خاص من البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد، والذي أشرف على تدريب هيلدر كوستا عندما كان مدربًا لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي.