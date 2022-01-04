أخبار الدوري السعودي اليوم: الهلال يرفض إنسيني .. والفتح يضم بيتروس

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022:

الصحفي الإيطالي باولو بارجيجيا أكد أن نادي نابولي عرض لورينزو إنسيني على أحد الأندية العربية، لكنه رفض الكشف عن اسم النادي، مؤكدًا فشل المفاوضات.

ووفقًا لـ" Area Napoli" فإن الهلال هو النادي الذي عُرض عليه إنسيني، بعد علم المسؤولين برغبة الزعيم في التعاقد مع جناح هجومي قوي، مشيرًا إلى نابولي يطلب الحصول على 15 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الهلال عرض دفع 5-6 مليون مقابل استعارة اللاعب، مع خيار أحقية الشراء، وهو ما قوبل بالرفض، بجانب الاختلاف حول راتب اللاعب، إذ أن النادي السعودي لا يريد دفع أكثر من خمسة ملايين يورو راتبًا سنويًا له. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أعلن نادي الفتح تعاقده مع البرازيلي بيتروس ماتيوس، لاعب النصر السابق، ليكون الصفقة الأولى للفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف الفتح أن بيتروس سيرتدي قميصه لمدة موسم ونصف، أي حتى صيف 2023.

أعلن نادي أبها رسميًا عن توصله لاتفاق مع المغربي أمين عطوشي للاستمرار مع الفريق حتى صيف 2024.

تجديد عطوشي جاء بناء على طلب الجهاز الفني للفريق، وبالنظر إلى المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب مع أبها، ومساهمته في نتائج الفريق الإيجابية.

كشفت صحيفة "الرياضية" أن نادي الرائد يتفاوض مع البرازيلي ماتيوس باسيناتو حارس مرمى موريرينسي البرتغالي، تمهيدًا لضمه في يناير الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الرائد تسعى إلى التعاقد سريعًا مع الحارس البرازيلي على سبيل الإعارة.

وتأتي خطوة الإدارة بسرعة التعاقد مع باسيناتو بعد تعرض الإسباني ياجو هيريرين، حارس الفريق الأول لكرة القدم، لإصابة بتمزق في وتر العرقوب ستجعله يغيب لثلاثة أشهر.

قرر محمد كنو أخيرًا إيقاف كافة الشائعات التي تحوم حول مستقبله مع الهلال خلال الأيام الماضية، وإن كان قد فعل ذلك بطريقة غير مباشرة.

الحساب الرسمي للهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قام من خلال خاصية "ستوري"، بنشر صورة كنو في التدريبات، معلقًا بقلب أزرق.

وقام كنو بإعادة نشر هذه الصورة، عبر حسابه، ليلمح بشكل كبير إلى وصوله لاتفاق نهائي مع ناديه على تجديد العقد. (طالع لمزيد من التفاصيل)