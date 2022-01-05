أخبار الدوري السعودي اليوم: الهلال يخطف العبيد .. وكنو نصراوي

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 5 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 5 يناير 2022:

حسب صحيفة "الرياضية" فإن الهلال نجح في إتمام التعاقد مع عبد الرحمن العبيد الظهير الأيسر السابق لنادي النصر.

وكشفت الصحيفة أن العبيد سيحصل من الهلال على 3.5 مليون ريال في الموسم الواحد، وذلك بعد حصوله على مخالصة مالية من نادي النصر. (طالع لمزيد من التفاصيل)

حسب صحيفة "عكاظ" فإن نادي الاتحاد اقترب من تجديد تعاقد عبد الإله المالكي نجم الفريق.

ودخل المالكي آخر ستة أشهر في عقده مع الاتحاد مع بداية فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت الصحيفة السعودية أن إدارة الاتحاد تسعى إلى حسم أمر تجديد عقد المالكي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في "العميد".

كشفت صحيفة "الرياضية" أن نادي التعاون قدم عرضًا رسميًا لنادي الزمالك من أجل التعاقد مع مصطفى فتحي نجم الفريق.

وكشفت الصحيفة أن مرتضى منصور رئيس الزمالك رفض عرض التعاون مبدئيًا، بحجة أن النادي يعاني من عقوبة إيقاف تسجيل اللاعبين لفترتين.

ومع دخول مصطفى فتحي الفترة الحرة في عقده، ستكون رغبة اللاعب حاسمة سواء في الاستمرار مع الزمالك أو الرحيل في يناير أو بنهاية الموسم.

كشفت صحيفة "عكاظ" أن نادي النصر قد أنهى الاتفاق رسميًا مع محمد كنو لاعب نادي الهلال على بنود التعاقد الشخصي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب اتفق على النصر على توقيع عقد يمتد لثلاث سنوات، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مطلع يناير الجاري.

وأكدت أن الإعلان والتوقيع الرسمي سيتم بعد مباراة السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي، لرغبة كنو في التركيز مع فريقه الحالي في المباراة المرتقبة.

دحض الإسباني ألبرتو بوتيا مدافع نادي الوحدة كافة الشائعات التي تحدثت عن رحيله عن صفوف "الفرسان".

وحسب صحيفة "عكاظ" فقد عاد بوتيا للانخراط في تدريبات الوحدة بعد إنهاء برنامجه العلاجي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

