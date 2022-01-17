أخبار الدوري السعودي اليوم: الهلال يترك جوميس .. والنصر لحل أزمة الكفاءة

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 17 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 17 يناير 2022:

فجرت صحيفة الرياضية السعودية مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشفت عن اتخاذ إدارة الهلال قرارًا بالتخلي عن المهاجم بافيتمبي جوميس خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

عقد جوميس مع بطل آسيا ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويبدو واضحًا أنه لن يُجدد خاصة بالنظر لوصول اللاعب لعامه الـ36، لكن التوقعات كانت برحيله بنهاية الموسم الجاري وليس في منتصفه. (طالع لمزيد من التفاصيل)

تلقى نادي التعاون موافقة رسمية من الزمالك المصري على التنازل عن المدة المتبقية في عقد مصطفى فتحي، ليتم التعاقد مع اللاعب المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

صحيفة "الرياضية" كشفت أن العرض الأخير من التعاون كان بقيمة مليون دولار، وهو ما أقنع الزمالك بالتخلي عن المدة المتبقية في عقد مصطفى فتحي، والتي تصل إلى ستة أشهر.

أكدت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الأهلي تنتظر رد نادي تاليريس الأرجنتيني على العرض المقدم من أجل التعاقد مع الكولومبي دييجو فالويس جناح الفريق.

الأهلي بقيادة ماجد النفيعي، كثف تحركاته خلال الأيام الماضية من أجل تسديد ديون "الراقي" التي أعلنت عنها لجنة الكفاءة المالية، وبالتالي التمكن من تسجيل اللاعبين الجدد.

كشف الصحفي جوليو ميجيل نيتو المزيد من التفاصيل حول مفاوضات الهلال مع ميشيل نجم فلامنجو، مشيرًا خلال حسابه على تويتر أن خطوة واحدة باتت ناقصة لإتمام الصفقة المنتظرة في سوق الانتقالات الشتوي.

الصحفي البرازيلي أكد أن الأمور منتهية تمامًا بين الهلال واللاعب صاحب الـ25 عامًا، إذ توصل الطرفان لاتفاق حول توقيع عقد يمتد لـ3 مواسم قادمة ويتضمن حصول ميشيل على 250 ألف دولار أمريكي شهريًا، بما يُساوي 3 ملايين دولار سنويًا. (طالع لمزيد من التفاصيل)

اقترب نادي النصر من استخراج شهادة الكفاءة المالية، التي ستمكن النادي من تسجيل الصفقات الجديدة، والتي يأتي على رأسها الأوروجوياني جوناثان رودريجيز.

وكشفت تقارير أن إدارة النصر تتحرك سريعًا لإنجاز هذا الملف، عبر تسديد 34 مليون ريال بشكل كامل.

ويسعى النصر في الوقت الحالي إلى ضم حارس مرمى أجنبي جديد، لتدعيم هذا المركز قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

