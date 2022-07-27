أخبار الدوري السعودي اليوم: الهلال لن يمنع من التعاقدات .. والنصر يتحرك لضم عوار

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022:

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الهلال قد يحصل على فرصة لعقد صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال قدم استئنافًا على قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحرمان "الزعيم" من التعاقدات خلال فترتي انتقالات، على خلفية قضية محمد كنو.

الصحيفة أكدت أن مركز التحكيم سيصدر قراره الخاص بطلب التدابير الوقت للهلال خلال 48 ساعة.

الصحيفة أوضحت أن المركز رفع قرار منع التسجيل الصادر من غرفة فض المنازعات، وسيمنح الضوء الأزرق لبطل الدوري السعودي لإبرام صفقات جديدة. (طالع التفاصيل)

أعلن نادي الطائي رسميًا عن حصول على خدمات لاعب الوسط جمال باجندوح قادمًا من نادي الشباب بعقد يمتد لموسمين، حتى صيف 2024.

الطائي، وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، رحب بقدوم باجندوح إلى الفريق، وعرض عدة لقطات له خلال إعارته مع الفريق في الموسم الماضي.

واصل نادي الخليج تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن أعلن رسميًا عن تعاقده مع عبد الله الشنقيطي قادمًا من نادي النصر.

المدافع انتقل إلى صفوف الخليج، الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعقد يمتد لموسمين قادمين.

الخليج رحب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بالوافد الجديد، وسط تفاعل كبير من جماهير الفريق.

فجر الإعلامي الرياضي وليد الصيعري مفاجأة مدوية بشأن مستقبل المغربي أشرف بنشرقي، ومؤكدًا أنه يقترب من نادٍ سعودي، لكنه ليس الاتحاد.

الصعيري كشف عن وجود فريق آخر ينافس الاتحاد على التعاقد مع بنشرقي، وأنه بالفعل حصل على موافقة النجم المغربي.

الصعيري، وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد أن بنشرقي وافق بالفعل على عرض نادي الاتفاق، لكنه شدد على أن الصفقة لم تحسم بعد. (طالع التفاصيل)

كشف موقع "كووورة" السعودي عن تخلف المهاجم النيجيري أوديون إيجالو عن مرافقة بعثة نادي الهلال المغادرة إلى إنجلترا، لإقامة معسكر تحضيري للموسم الجديد في مدينة برمنجهام.

الموقع أكد أن إيجالو تخلف عن مرافقة الهلال بسبب مشاكل عائلية، تمنعه من التوجه إلى إنجلترا.

وعلى صعيد متصل، قام الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال بوضع برنامج تدريبي خاص للنجم النيجيري، على أن ينفذه في العاصمة السعودية.

أكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن نادي ليون الفرنسي تلقى عرضًا من نادي النصر من أجل التعاقد مع نجم الوسط حسام عوار مقابل 10 ملايين يورو.

النادي الفرنسي رفض عرض نادي النصر، وطالب بزيادة العرض المقدم، من أجل الموافقة على رحيل عوار إلى الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تقوم إدارة النصر بدراسة الأمر جيدًا خلال الأيام القادمة، من أجل اتخاذ قرار سواء برفع العرض المقدم، أو صرف النظر عن الصفقة. (طالع التفاصيل)