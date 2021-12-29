أخبار الدوري السعودي اليوم: النصر يتفق مع رودريجيز .. والأهلي يفاوض نجم الزمالك

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021:

أفادت عدة تقارير صحفية أن النصر توصل لاتفاق مع جوناثان رودريجيز مهاجم كروز آزول المكسيكي للانضمام إلى صفوفه بداية من سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه بعد أيام قليلة.

لمزيد من التفاصيل: حدد موعد وصوله للرياض .. النصر يتفق مع جوناثان رودريجيز

أكدت صحيفة "الرياض" أن إدارة نادي النصر قد حسمت موقفها من مسألة تجديد عقد محمد آل فتيل مدافع الفريق.

وكشفت الصحيفة أن إدارة النصر قررت عقد آل فتيل، ليستمر بذلك مع "العالمي" لمدة موسمين قادمين.

آل فتيل انضم إلى النصر في الصيف الماضي قادمًا من الأهلي، ووقع عقدًا لمدة موسم واحد فقط.

أعلن نادي التعاون عن تعاقده مع الإسباني ألفارو ميدران لاعب نادي شيكاجو فاير الأمريكي، في صفقة انتقال حر.

ميدران، سيدخل إلى التعاون بدلًا من البرازيلي ساندرو مانويل، الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ميدران، بدأ مسيرته مع نادي ريال مدريد الإسباني، ومثل أندية خيتافي وفالنسيا وألافيس.

أن نادي الفيصلي قدم عرضًا إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي للتعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو في صفقة لمدة ستة أشهر بمقابل 500 ألف يورو.

وكشف التقرير أن إدارة النادي الإماراتي رفضت عرض الفيصلي، ويبدو أن الأيام القادمة ستحمل المزيد من التفاصيل عن الصفقة المحتملة.

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن مفاوضات جادة بدأها النادي الأهلي السعودي مع أحد نجوم الزمالك المصري تمهيدًا لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

الفريق الجداوي ارتبط طوال الأسابيع الماضية بمدافع الزمالك "محمود حمدي الونش"، لكن المفاوضات الجديدة ليست معه بل مع لاعب آخر من الفريق الأبيض.

لمزيد من التفاصيل: ليس الونش .. الأهلي السعودي يدخل في مفاوضات جدية مع نجم الزمالك