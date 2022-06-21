أخبار الدوري السعودي اليوم: النصر يتخلص من جوناثان .. والموسى يودع الأهلي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022:

أعلن نادي النصر اليوم، الثلاثاء، عن نجاحه في بيع الأوروجوياني جوناثان رودريجيز مهاجم الفريق إلى نادي كلوب أمريكا المكسيكي.

وسيحصل النصر حسب عدة تقارير على مليوني دولار أمريكي نظير بيع روديجيز إلى الفريق المكسيكي.

وانضم جوناثان رودريجيز إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي كروز أزول المكسيكي.

ودفع النصر مليوني دولار للتعاقد مع رودريجيز، بالإضافة إلى أربعة ملايين دولار على أقساط، وهي القيمة التي سيدفعها كلوب أمريكا الآن.

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن توصل نادي ضمك إلى اتفاق مع الجزائري عبد القادر بدران، لاعب نادي الترجي التونسي، لضمه بداية من الموسم المقبل.

وكشف التقرير أن بدران سينضم إلى صفوف ضمك مقابل الحصول على مليون دولار أمريكي لمدة موسمين.

أعلن نادي النصر رسميًا عن انتهاء موسم مدافعه على لاجامي، بعد تعرضه لكدمة قوية في عظم مفصل القدم، وتمزق في الرباط الجانبي الداخلي للمفصل.

وأكد النصر غياب لاجامي عن مباراتي الفريق في آخر جولتين من الدوري السعودي للمحترفين، أمام الحزم والفتح على الترتيب.

أعلن نادي العدالة رسميًا عن تعاقد مع السويسري مارتن أنجا، لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الموسم المقبل.

أنجا، صاحب الثمانية والعشرين عامًا، مر بعدة محطات في مسيرته الكروية، أبرزها على الإطلاق تدرجه في أكاديمية آرسنال الإنجليزي، والذي لعب معه بين عامي 2009 و2013.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس إطلاق الدوري الرديف الموسم القادم بمشاركة الأندية الستة من دوري المحترفين التي وافقت على المشاركة به، وهي أندية الشباب والفيصلي وأبها والباطن والفتح والاتفاق.

يُشار إلى أن أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي وضمك والتعاون والفيحاء والطائي والعدالة كانت قد رفضت تنفيذ الفكرة الموسم القادم وطالبت بتأجيلها. (طالع لمزيد من التفاصيل)

قرر نوح الموسى لاعب خط وسط النادي الأهلي الرحيل عن "الراقي" بنهاية الموسم الحالي، موجهًا الشكر للجميع داخل النادي.

ورفض الموسى مؤخرًا تجديد عقده مع الأهلي بعد العرض الذي تقدمت به إدارة الفريق لأسباب مالية.

ووقع الموسى في مارس الماضي عقود انتقاله إلى فريق الفتح، الذي بدأ فيه مشواره مع كرة القدم.

وكتب الموسى عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "الشكر موصول إلى إدارة النادي والجهاز الفني والطبي وإخواني اللاعبين وإخواني الموجودين بالنادي وجمهورنا الداعم لنا".

وتابع "سررت بالعمل معكم وتعلمت منكم الكثير، عملت بكل ما أستطيع وبذلت جهدًا لأكون عادلًا في عملي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي".

واختتم الموسى "أعتذر لكل من قصرت في حقه أو أخطأت في حقه، أتمنى التوفيق لي ولكم".