أخبار الدوري السعودي اليوم: الزمالك لن يضم أبو بكر .. وشركة جديدة لرعاية الهلال

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

ناديان سعوديان يتنافسان على خدمات رونالدومع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022:

كشفت صحيفة "الوطن" المصرية أن نادي الزمالك صرف النظر عن فكرة التعاقد مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الصحيفة أشارت إلى أن إدارة الزمالك تقدم الإمكانيات الفنية الهائلة التي يملكها قائد منتخب الكاميرون، لكن التراجع عن ضمه يأتي بسبب الراتب الكبير الذي يحصل عليه مع "العالمي" والذي يصل إلى خمسة ملايين يورو سنويًا.

ولن يتمكن الزمالك من تحمل راتب أبو بكر ولذلك قرر النادي المصري التراجع عن فكرة التعاقد مع اللاعب.

أعلن نادي الاتفاق رسميًا عن تعاقد مع التركي بيرات أوزديمير قادمًا من نادي طرابزون التركي.

وتمكن الاتفاق من التعاقد مع لاعب الوسط التركي في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون يورو، فيما سيحصل اللاعب على مليون يورو في الموسم.

ووقع أوزديمير عقود انضمامه رسميًا إلى الاتفاق، وأكد النادي أن التعاقد مع لاعب الوسط يمتد حتى صيف 2025.

أكد محمد السراح رئيس نادي التعاون السابق، والعضو الشرفي بالنادي، أن "السكري" يرفض بشكل قاطع فكرة بيع مصطفى فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

السراح قال في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يذاع على قناة "الحياة" المصرية: "نرفض فكرة بيع مصطفى فتحي لأي نادٍ حتى لو كان الأهلي أو الزمالك".

وأضاف: "رغبتنا هي التمسك باللاعب في الموسم الجديد لأنه لاعب يتمتع بقدرات هائلة".

وتابع: "نحاول إنهاء إجراء سفر مصطفى فتحي من أجل اللحاق بالفريق في المعسكر الذي يقام في هولندا".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن مصطفى فتحي لم يتمكن من مغادرة مصر للحاق بمعسكر فريقه بسبب الخدمة العسكرية.

كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن المالي خليفة كوليبالي مهاجم نانت الفرنسي السابق، قد تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يتوصل كوليبالي إلى اتفاق مع أي نادٍ جديد منذ انتهاء عقده مع نانت بنهاية موسم 2021-22.

وحسب التقرير، فإن المهاجم المالي يحظى باهتمام أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، دون الكشف عن هويته.

التقرير أشار إلى أن اللاعب المالي تلقى العرض بالفعل، إلا أنه لا يفضل حاليًا الانتقال إلى الدوري السعودي، على أمل الاستمرار في أحد الدوريات الأوروبية.

صحيفة الجزيرة السعودية أكدت أن الاتحاد نجح في التوصل لاتفاق مع الفيصلي حول ضم مهاجمه السعودي محمد الصيعري خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ولم تكشف الصحيفة أي معلومات حول الصفقة، سواء مدة العقد أو التفاصيل المالية، لكن الصحفي منار شاهين كان قد أشار قبل عدة أيام إلى أن الاتحاد تقدم بعرض لشراء المدة المتبقية في عقد الصعيري مع الفيصلي مقابل ثلاثة ملايين ريال سعودي.

ويرتبط المهاجم بعقد مع الفيصلي، الذي هبط لدوري الدرجة الأولى السعودي، ينتهي صيف 2023 مما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير القادم. (طالع التفاصيل)

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن فسخ الهلال لعقد شريكه الاستراتيجي، شركة إعمار الإماراتية، وذلك قبل عامين من موعد نهايته.

النادي السعودي كان قد وقع عقدًا مع الشركة الإماراتية الرائدة عام 2019 حين كان يرأسه الأمير محمد بن فيصل، وقد تضمن العقد بندًا يسمح لأي من الطرفين بفسخه بعد مرور 3 سنوات عليه.

"الرياضية" أوضحت أن الهلال وإعمار اتفقا على إنهاء العقد بعد 3 سنوات من العمل معًا شهدت ظهور شعار الشركة على صدر القميص الأزرق كراعٍ رسمي.

وأضافت أن النادي العاصمي من المتوقع أن يُعلن خلال الأيام القليلة القادمة وقبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي عن هوية الشركة الجديدة التي سيتواجد شعارها على صدر قميصه بدلًا من إعمار، وهي إحدى الشركات الاستثمارية السعودية. (طالع التفاصيل)