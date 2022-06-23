أخبار الدوري السعودي اليوم: الأهلي ينهي أزمة الهبوط .. ودياز مهدد بالرحيل

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 23 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 23 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 23 يونيو 2022:

تحركت إدارة النادي الأهلي بشكل سريع من أجل إنهاء قضية "الراقي" مع الفيصلي، وإنقاذ الفريق من الهبوط وخصم النقاط.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم وجهت تحذيرًا إلى الأهلي بأنه قد يتعرض لخصم ثلاث نقاط من رصيده في الموسم الحالي، أو يهبط إلى الدرجة الأدنى.

ويأتي ذلك في ظل استمرار امتناع الأهلي عن تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بسداد مليوني ريال لصالح نادي الفيصلي.

كما ألزمت لجنة الانضباط الأهلي بدفع 500 ألف ريال غرامة تأخير، و100 ألف ريال كرسوم للتقاضي، والقرار نهائي وغير قابل للاستئناف.

وأكدت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الأهلي ستغلق هذا الملف، عبر دفع مليوني ريال إلى الفيصلي اليوم الخميس، أو يوم الأحد المقبل على أقصى تقدير.

وتمكنت إدارة الأهلي من توفير المبلغ المطلوب، بالإضافة إلى قيمة الغرامة المالية ورسوم التقاضي من أجل إغلاق القضية بشكل كامل أمام لجنة الانضباط.

أعلن نادي الفتح عن نجاحه في تجديد عقد البيروفي كريستيان كويفا لاعب الفريق لمدة موسمين قادمين، ليستمر مع الفريق حتى صيف 2025.

كويفا انضم إلى الفتح في صفقة انتقال حر في يناير 2021، بعقد يمتد لموسم ونصف.

ويأتي تجديد عقد كويفا بعد أن نجح النادي أيضًا في تجديد عقد البرازيلي بيتروس حتى صيف 2024.

أكدت صحيفة "العرب" القطرية أن نادي الريان دخل في مفاوضات مع الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب نادي النصر، من أجل الانضمام إليه في الموسم المقبل.

الصحيفة كشفت أن الريان يرغب في التعاقد مع مارتينيز من أجل تعويض الجزائري ياسين براهيمي الذي رحل مؤخرًا عن الفريق.

كما يلقى مارتينيز أيضًا اهتمامًا من بعض الأندية الإماراتية، أبرزها العين وشباب الأهلي والوصل، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية. (طالع لمزيد من التفاصيل)

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن وجود اتفاق شخصي تم بين إدارة الاتحاد والروماني كوزمين كونترا، مدرب الفريق، لاستمراره خلال المباراتين المقبلتين.

إدارة الاتحاد قامت بالاتفاق مع كونترا، دون توقيع على عقد رسمي يفيد بذلك الأمر، وذلك ليستمر مع الفريق لنهاية الموسم دون تحديد موقفه من تجديد عقده.

وينتهي عقد كونترا مع نادي الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، ولم تتخذ إدارة العميد قرارها النهائي بشأن مصير المدرب الروماني. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أكد الصحفي التركي إتران سوزجون على وجود منافسة بين ناديي النصر والشباب من أجل التعاقد مع البرازيلي فرناندو مارتينز لاعب وسط نادي أنطاليا سبور.

وكشف سوزجون أن الناديين تقدما بالفعل بعروض للبرازيلي من أجل محاولة ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن يحسم اللاعب البرازيلي موقفه نهاية شهر يونيو الجاري، خاصة وأنه يلقى اهتمامًا من نادي جلطة سراي أيضًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات القادمة.

كشفت صحيفة "كووورة" السعودية، عن أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال مهدد بالرحيل عن "الزعيم" بنهاية الموسم الحالي.

وأكد التقرير أن هناك توجهًا داخل إدارة الهلال إلى التجديد مع دياز، لكن فقط في حالة تحقيق لقب الدوري السعودي.

وفضلت إدارة "الزعيم" تأجيل فتح ملف التجديد مع دياز حتى حسم المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وهناك رغبة من الأرجنتيني في الاستمرار مع الهلال، ما لم يحدث ما يعكر صفو مسار المفاوضات في آخر جولتين من البطولة.