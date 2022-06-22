أخبار الدوري السعودي اليوم: الأهلي مهدد بالهبوط .. والنصر يقترب من جارسيا

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022:

تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة قبل مباراة الحاسمة أمام الرائد في الدوري السعودي، وذلك بعد التحذير الذي وجهته لجنة الانضباط إلى النادي.

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم وجهت تحذيرًا إلى الأهلي بأنه قد يتعرض لخصم ثلاث نقاط من رصيده في الموسم الحالي، أو يهبط إلى الدرجة الأدنى.

ويأتي ذلك في ظل استمرار امتناع الأهلي عن تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بسداد مليوني ريال لصالح نادي الفيصلي.

كما ألزمت لجنة الانضباط الأهلي بدفع 500 ألف ريال غرامة تأخير، و100 ألف ريال كرسوم للتقاضي، والقرار نهائي وغير قابل للاستئناف.

وأمهلت اللجنة إدارة الأهلي 30 يومًا للالتزام بالقرار من تاريخ الإخطار، وفي حالة استمرار الامتناع بعد تنفيذ عقوبة خصم النقاط، سيمنح الأهلي مهلة لمدة 15 يومًا قبل إصدار قرار بهبوط الفريق.

أعلن نادي الفتح رسميًا عن تجديد عقد البرازيلي ماتيوس حتى صيف 2024، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

بيتروس انضم إلى الفتح في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لمدة عام ونصف، بعد أن فسخت إدارة النصر عقد اللاعب بالتراضي.

أحسب صحيفة "كووورة" السعودية، فقد تلقى محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك المصري عرضين من الدوري السعودي.

عقد أبو جبل مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول التجديد حتى الآن.

وأكد التقرير أن أبو جبل يمتلك عرضين من النصر والاتفاق، وأن المفاوضات تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الماضية.

وحسب المصدر، فقد تواصل باتريس كارتيرون، مدرب الاتفاق الحالي والذي سبق له تدريب الزمالك، مع أبو جبل من أجل انضمامه إلى فريقه، ورحب اللاعب بعرض المدرب الفرنسي.

من المقرر أن يحسم أبو جبل قراره بشأن ناديه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

نجحت إدارة نادي الخليج في تجديد عقد قائد الفريق عبد الله الحربي حتى صيف 2023.

وسيلعب الحربي موسمه الرابع مع الخليج، حيث شارك مع الفريق في 110 مباريات خلال الثلاثة مواسم الماضية.

الحربي كشف أن بيئة العمل الصحية ومشروع الفريق الذي انطلق الموسم الماضي جعله يجدد عقده دون تفكيرًا، مؤكدًا سعيه لتقديم الأداء الذي يليق بالفريق.

نقل موقع "سوكر نت" النيجيري عن تقارير تركية أن أنطوني نواكايمي نجم نادي طرابزون سبور اتفق مع نادي الاتحاد على الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الاتحاد حصل على موافقة اللاعب النيجيري بعدما فشل طرابزون سبور في تلبية شروط اللاعب المالية لتجديد عقده الذي ينتهي الصيف الحالي.

وأكد التقرير أن الاتحاد اتفق مع نواكايمي على توقيع عقده لمدة موسمين، مع أولوية التمديد لعام إضافي، براتب سنوي يبلغ 4.5 مليون يورو.

اقترب نادي النصر من التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بعد أن وافق المدرب على عرض "العالمي" من أجل تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكره الصحفي رودي جاليتي، فإن جارسيا وضع شرطًا جزائيًا في العقد، يمنح له الحق في التراجع وفسخ العقد، وهو في حال فشل النصر في التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة نادي النصر وضعت خطة بديلة في حالة فشل التعاقد مع جارسيا.

وأضاف التقرير أن نادي النصر قدم عرضًا رسميًا أيضًا للفرنسي برونو جينسيو مدرب فريق رين، والذي حصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

جينسيو قاد رين لاحتلال المركز الرابع في الدوري الفرنسي، ليتأهل إلى الدوري الأوروبي، الأمر الذي جعله يحصل على جائزة أفضل مدرب في فرنسا. (طالع لمزيد من التفاصيل)