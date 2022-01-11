أخبار الدوري السعودي اليوم: الاتحاد لتأمين المولد .. وإدواردو إلى الأهلي

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022:

أعلن نادي الاتحاد عن تعزيز صفوفه بالتعاقد مع أحمد شراحيلي مدافع فريق الشباب، بعد أن دخل الفترة الحرة في عقده مع "الليوث".

الاتحاد أكد في بيان رسمي أن شراحيلي سيمثل فريق مدينة جدة حتى صيف 2025.

كشفت صحيفة "الرياضية" أن ألأهلي نجح في الاتفاق بشكل نهائي مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي الإماراتي لتمثيل الفريثق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيوقع بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، عقب حصوله على مخالصة مالية من ناديه الحالي.

وأكدت الصحيفة أن إدواردو سيحصل على 3.5 مليون دولار خلال فترة لعبه مع الأهلي وأن العقد سيكون لمدة موسم ونصف.

أكدت صحيفة "عكاظ" أن أحد أندية العاصمة يترقب دخول فهد المولد نجم الاتحاد الفترة الحرة في عقده مع "العميد" تمهيدًا للتحرك والتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد فتحت ملف المفاوضات مع المولد من أجل تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة الأحد 23 من شهر يناير الجاري، وهو ما يتزامن مع تواجد اللاعب في معسكر المنتخب السعودي التحضيري لمباراتي عمان الخميس 27 من الشهر الجاري، واليابان الثلاثاء الأول من شهر فبراير القادم ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وتسعى إدارة الاتحاد لحسم ملف المولد في أسرع وقت قبل دخوله للفترة الحرة، بالتجديد مع اللاعب أو عدم التجديد وستتضح الصورة كاملة في غضون الأيام القادمة.

نجح نادي التعاون في الحصول على خدمات معتز هوساوي مدافع الأهلي السابق حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعد هوساوي ثاني صفقات نادي التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد مع الإسباني ألفارو ميدران.

وغادر هوساوي صفوف الأهلي بعد 8 مواسم برفقة "الراقي" حقق خلالها 4 بطولات، حيث شارك معه في 145 مباراة سجل من خلالها 7 أهداف وقدم تمريرتين حاسمه لزملائه.

أكدت صحفية "الرياضية" أن فلادان ميلويفيتش المدير الفني لنادي الاتفاق طلب من إدارة النادي التعاقد مع صانع ألعاب بدلًا من البرازيلي دي سوزا، شريطة أن يكون خيارًا يمكن أن يشكل إضافة للفريق.

وأشارت الصحفية إلى أن إدارة الاتفاق بدأت بالفعل دراسة عدد من الملفات الأجنبية، خاصة عقب فشل المفاوضات مع السلوفاكي ألبيرت روسناك، لاعب فريق ريال سالت ليك، في اللحظات الأخيرة بهدف التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.