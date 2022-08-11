أخبار الدوري السعودي اليوم: أبو بكر يحسم مستقبله .. والهلال يجدد عقد نجمه

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 11 أغسطس 2022:

حسم الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم نادي النصر موقفه من الرحيل عن العالمي في رسالة ضمنية، وذلك في ظل انتشار بعض الأخبار التي تؤكد على أنه سيرحل عن صفوف العالمي.

نشر أبو بكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة عبر خاصية القصص "ستوري" وهو في تدريبات النصر.

وكتب المهاجم الكاميروني على الصورة عبارة: "أستعد جيدًا مع الفريق لبطولة الدوري السعودي للمحترفين".

رسالة أبو بكر الضمنية تؤكد على أنه لا يركز سوى في الاستعداد للموسم الجديد 2022-2023، ولا يشغله ما يثار حول اقتراب رحيله عن صفوف العالمي. (طالع التفاصيل)

أكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، على أن نادي النصر لديه الرغبة في التعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي السابق.

وأشار الموقع إلى أن رودي جارسيا المدير الفني للنصر، يتفاوض بنفسه مع جونزاليس من أجل إقناعه بالموافقة على الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

حسب موقع "كووورة" السعودي، فإن محمود علاء مدافع نادي الزمالك المصري يرغب في الرحيل إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الموقع أشار إلى أن مدافع الزمالك تلقى عرضًا من نادي الفيحاء، وينتظر وصول أكثر من عرض آخر من الدوري السعودي لحسم موقفه.

وحسب مصدر مقرب من اللاعب، فإن محمود علاء يتجه لخوض تجربة احترافية في الدوري السعودي، بعد تراجع ترتيبه بين مدافعي الزمالك في الفترة الأخيرة.

أجرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، بعض التعديلات على اللائحة الخاصة بها، استعدادًا لانطلاق موسم 2022-2023، وذلك بعد أن حدث لغط الموسم الماضي في بعض الأمور.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق، قامت بإضافة التزوير إلى التجاوزات التي لا تخضع للتقادم، بجانب مخالفات المنشطات أو الفساد أو اختلاس الأموال أو المراهنات.

لجنة الانضباط أجازت لنفسها إيقاع عقوبة من عدمها، أو تخفيضها على النادي، حال كانت المخالفة صادرة عن تصرف فردي، في معالجة على ما يبدو لحالة الجدل التي صاحبت رمي علب الماء أثناء المباريات. (طالع التفاصيل)

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الأوروجوياني روبرت سيبولدي، المدير الفني للأهلي طلب من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء طلب المدرب بعد رحيل السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الذي تمت إعارته إلى نادي العربي القطري لمدة موسم واحد، على أمل عودة الفريق إلى دوري المحترفين في موسم 2023-24.

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، على أن نادي الهلال، اقترب من تجديد عقد الكولومبي جوستافو كوييار لاعب وسط الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن الهلال سيُنهي خلال أيام أمر تجديد عقد كوييار، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه رفقة الفريق خلال المواسم الماضية. (طالع التفاصيل)