أخبار الدوري السعودي: النصر يتفق مع مدافع بلجيكا والاتحاد قريب من العمري

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022:

الاتحاد يقترب من الاتفاق مع لاعب أبها

رسميًا – أبها يتعاقد مع عبد الفتاح آدم من النصر

النصر يتفق مع مدافع بلجيكا في الصيف الحالي

بقرار من سانتو – الاتحاد يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين

الاتحاد يقترب من الاتفاق مع لاعب أبها

أفادت تقارير صحفية، إلى اقتراب نادي الاتحاد من الاتفاق مع صالح العمري، لاعب أبها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" فإن الاتحاد اقترب من التعاقد مع العمري، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجديد.

رسميًا – أبها يتعاقد مع عبد الفتاح آدم من النصر

أعلن نادي أبها بشكل رسمي، تعاقده مع عبد الفتاح آدم، لاعب النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب البيان الذي نشره نادي أبها، فإن آدم سينضم لصوف الفريق، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

النصر يتفق مع مدافع بلجيكا في الصيف الحالي

اقترب نادي النصر السعودي، من حسم صفقة التعاقد مع جيسون ديناير مدافع المنتخب البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت مصادر لموقع "كووورة" إن النصر نجح في الظفر بخدمات ديناير، ووقع معه على عقد لمدة 3 سنوات، ليخوض تجربة جديدة بعيدًا عن أوروبا.

بقرار من سانتو – الاتحاد يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، على أن سانتو طلب من إدارة الاتحاد، الاستغناء عن بعض اللاعبين سواء بالبيع أن الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لعدم الحاجة لخدماتهم.

وأضافت الصحيفة، أن الأسماء التي يرغب سانتو في التخلص منها كالآتي: "الحارس محمد أبو عصيدة، وزياد الصحفي، وعمر الجدعاني وأحمد باحسين ومحمد العوفي وخالد السميري".