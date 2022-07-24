أخبار الدوري السعودي اليوم: الشباب يرفض شروط سامباولي .. والنصر يواصل الصفقات

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 24 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 24 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 24 يوليو 2022:

رفضت إدارة نادي الشباب الشروط التي وضعها الأرجنتيني خورخي سامباولي من أجل تدريب "الليوث" خلال منافسات موسم 2022-23.

صحيفة "الرياضية" السعودية كشفت أن إدارة الشباب رفضت اشتراط سامباولي الحصول على ستة مليون دولار في الموسم، بخلاف عقود مساعديه التي تتجاوز الـ1.5 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن سامباولي شاهد مباريات الشباب الموسم الأخير، وشدد على أهمية إحداث غربلة كبيرة للاعبي الفريق غير السعوديين، الأمر الذي دفع إدارة الشباب لغلق باب المفاوضات معه. (طالع التفاصيل)

وافق نادي التعاون رسميًا على إعارة حارس المرمى محمد الضليفع إلى نادي نجران لمدة موسم واحد.

إدارة التعاون تمنت في بيان رسمي التوفيق للحارس الشاب مع نجران، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي.

ويمتد عقد الضليفع مع التعاون حتى صيف 2025، وعلى الرغم من تواجده بشكل مستمر في قائمة الفريق، إلا أنه لا يشارك بشكل منتظم، ما جعل خروجه على سبيل الإعارة من أجل الحصول على الخبرة الحل الأمثل لجميع الأطراف.

أكد موقع "كووورة" السعودي أن العروض انهالت على رباعي نادي النصر، بعد أن منح الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق الضوء الأخضر للإدارة لإعارة أربعة من نجوم الفريق.

وحسب التقرير، فإن جارسيا منح الإدارة موافقته على إعارة محمد قاسم الظهير الأيسر، بعد استبعاده من معسكر الفريق في إسبانيا.

وعلى جانب آخر، فإن جارسيا قرر اصطحاب الثلاثي، حمد المنصور وعبد الفتاح آدم وعبد الله مادو إلى معسكر إسبانيا، من أجل تقييمهم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرارهم أو رحيلهم.

وترغب أندية الوحدة وضمك والرائد التعاقد مع محمد قاسم، فيما يرغب التعاون والرائد التعاقد مع عبد الله آدم وحمد المنصور.

فيما تتجه إدارة النصر إلى تجديد عقد مادو ثم إعارته إلى الاتفاق أو الطائي، بعد أن طلبا استعارة اللاعب.

أكد موقع "كووورة" السعودي أن العلاقة بين نادي الاتحاد ولاعبه عبد العزيز الجبرين قد وصلت إلى طريق مسدود.

وحسب التقرير، فإن اللاعب يفضل خوض تجربة تجديد في أحد أندية الرياض أو القصيم، ليكون أقرب من أسرته.

الجبرين قدم مؤخرًا اعتذاره إلى إدارة الاتحاد عن عدم استكمال مشواره مع الفريق، قبل مغادرة الفريق إلى النمسا.

إدارة الاتحاد كانت تنوي تجديد عقد الجبرين الذي ينتهي في أكتوبر المقبل، بتوصية من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارًا تحفيزيًا للاعبي الفريق الأول المحليين، بعد الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى، بشأن رواتبهم خلال الموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الأهلي قررت عدم تفعيل بند خصم 30% من رواتب اللاعبين المحليين في الفريق الأول لكرة القدم، بعد الهبوط إلى دوري يلو.

وتنص لائحة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يحق للنادي الهابط من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى الأولى، خصم 30% من رواتب المحليين، وقرر إدارة الأهلي ألا تفعل هذا البند. (طالع التفاصيل)

نجح نادي النصر في الحصول على خدمات البرازيلي لويز جوستافو اللاعب السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني في صفقة انتقال حر.

وأعلن "العالمي" فجر الأحد عن ضم ثالث صفقاته الصيفية، بناءً على توجيهات مديره الفني الفرنسي رودي جارسيا.

إدارة مسلي آل معمر أعلنت اتفاقها مع البرازيلي لويز جوستافو على تمثيل الفريق في الموسم المقبل ولمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم ثانٍ.

وتمت الصفقة مجانًا، في ظل نهاية عقد اللاعب مع ناديه التركي فنربخشه، بعد موسمين قضاهما في صفوفه. (طالع التفاصيل)