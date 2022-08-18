أخبار الدوري السعودي: الشباب حسم صفقة سانتي مينا وماشاريبوف قريب من الأهلي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 18 أغسطس 2022:

الشباب يقترب من حسم صفقة سانتي مينا

الأهلي يتفق مع جوهرة الباطن

ماشاريبوف قريب من الدوري المصري

العدالة يتعاقد مع لاعب الاتحاد

الشباب يقترب من حسم صفقة سانتي مينا

حسمت إدارة نادي الشباب التعاقد مع المهاجم الإسباني سانتي مينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

أكدت صحيفة "lavozdegalicia" الإسبانية، على أن مينا أصبح على وشك التوقيع مع نادي الشباب السعودي، وذلك بعد قبول العرض الذي وصل له.

الأهلي يتفق مع جوهرة الباطن

أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب النادي الأهلي، من التعاقد مع زيد العنزي، لاعب الباطن، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن الراقي، اتفق مع الموهبة الشابة زيد العنزي، على الانضمام لصفوف الفريق بعقد مدته ثلاث سنوات.

ماشاريبوف قريب من الدوري المصري

كشفت تقارير صحفية إلى أن النادي الأهلي المصري، يرغب في التعاقد مع جلال الدين ماشاريبوف، لاعب النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحافة الأوزبكية، فإن الأهلي تقدم بالفعل لإدارة النصر، للتعاقد مع ماشاريبوف، الذي خرج من حسابات العالمي، ولكن الإدارة تريد رحيله على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.

العدالة يتعاقد مع لاعب الاتحاد

أعلن نادي العدالة، تعاقده مع اللاعب الشاب محمد العوفي، قادمًا من صفوف الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب البيان الرسمي الذي نشره العدالة، فإن تعاقده مع العوفي، سيكون بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.