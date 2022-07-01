أخبار الدوري السعودي: الاتحاد يفاوض نونو سانتو وكونان إلى النصر

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 1 يوليو 2022:

الاتحاد يقترب من التعاقد مع نونو سانتو

كونان يتفق مع النصر والإعلان الرسمي يقترب

نهاية مشوار مبولحي مع الاتفاق

عبد الرحمن غريب يرد على أنباء انضمامه لنادي الاتحاد

الاتحاد يقترب من التعاقد مع نونو سانتو

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي الاتحاد، من الوصول إلى اتفاق مع نونو سانتو، لقيادة الفريق فنيًا في الموسم المقبل، خلفًا للمدرب كوزمين كونترا.

وكان الاتحاد قد قرر عدم تجديد عقد كونترا، بعد فشل تحقيق لقب الدوري السعودي، وبحسب الصحافة السعودية، فإن نونو سانتو يقترب من تدريب الاتحاد بعقد تصل قيمته إلى 5 مليون يورو في الموسم.

كونان يتفق مع النصر والإعلان الرسمي يقترب

أفادت تقارير صحفية، إلى اتفاق جيسلان كونان، لاعب ستاد ريمس الفرنسي السابق مع نادي النصر، على الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن الظهير الأيسر الإيفواري، أنهى كافة إجراءات انضمامه للنصر بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

نهاية مشوار مبولحي مع الاتفاق

أعلن نادي الاتفاق بشكل رسمي، نهاية مشوار الحارس رايس مبولحي، مع الفريق بعد نهاية عقده، وودعه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وكان الحارس الجزائري قد انضم إلى الاتفاق في يناير 2018، وكتب نادي الاتفاق في حسابه الرسمي ليودع مبولحي "الأمين وحامي العرين ستظل في قلوب الاتفاقيين".

عبد الرحمن غريب يرد على أنباء انضمامه لنادي الاتحاد

رد عبد الرحمن غريب، لاعب الأهلي، على الأنباء التي ترددت حول إمكانية انضمامه لصفوف الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد هبوط الأهلي، وطلب غريب الانضمام إلى أحد فرق دوري المحترفين على سبيل الإعارة.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه غريب مع أحد المشجعين السعوديين، وقال غريب: "في الأحلام فقط ألعب مع الاتحاد".