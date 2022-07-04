أخبار الدوري السعودي: الاتحاد يفاوض حجازي .. والهلال يجدد عقد دياز

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 4 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 4 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 4 يوليو 2022:

علم "جول" من مصادره أن إدارة نادي الاتحاد تسعى جاهدة للاحتفاظ بخدمات المصري أحمد حجازي وإقناعه بتمديد عقده مع "العميد".

ويرغب الاتحاد في تمديد عقد حجازي لمدة موسمين إضافيين، وذلك بعد أن أثبت نفسه كأحد أفضل لاعبي الدوري السعودي في موسم 2021-22.

وكشفت المصادر أن إدارة نادي الاتحاد تفاوض حجازي حاليًا على التمديد بنفس مزايا عقده الحالي. (طالع لمزيد من التفاصيل)

يواجه نادي النصر ورطة حقيقية بعد التعاقد مع حارس المرمى المصري محمد أبو جبل لاعب نادي الزمالك.

النصر بات قريبًا من التعاقد مع الكولومبي المخضرم دافيد أوسبينا في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نابولي الإيطالي.

النصر كان يُعول على نادي الزمالك لتخليصه من ورطة أبو جبل، لكن النادي المصري أخرج نفسه من قائمة الحلول المتاحة.

ويرغب النصر حاليًا في التخلص من أبو جبل بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، بعد أن كشفت عدة مصادر ان اللاعب وقع على العقد واستلم مقدم التعاقد، وكان قد من الحلول المتاحة تجديد عقده مع الزمالك بعد فسخ عقده الجديد مع النصر وإعادة الأموال التي تلقاها.

الحلول الأخرى تتضمن فسخ العقد بالتراضي أو إعارة اللاعب لأي نادٍ مصري أو سعودي آخر، ويتحدث البعض عن إمكانية انتقاله لصفوف الطائي بدعم من الأمير خالد بن فهد الداعم الأول للفريق الأصفر. (طالع لمزيد من التفاصيل)

نجح نادي أبها في الحصول على خدمات لاعب الوسط زكريا سامي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الباطن.

وانضم سامي، لاعب الأهلي السابق، إلى أبها بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وشارك اللاعب في 27 مباراة مع الباطن في الموسم الماضي من الدوري السعودي، وتمكن من تسجيل هدفين وصنع هدفًا.

وصل الفرنسي رودي جارسيا المدرب الجديد لنادي النصر إلى العاصمة الرياض، وسط استقبال حافل من جمهور "العالمي".

ونشر النصر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي جاء فيها: "وصل إلى الرياض قبل قليل المدير الفني للفريق، الفرنسي رودي جارسيا وذلك عبر صالة الطيران الخاصة بمطار الملك خالد الدولي".

ونشر النصر عدة صور من وصول جارسيا إلى الرياض، والاستقبال الكبير من جانب الجمهور النصراوي له.

وصل إلى الرياض قبل قليل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الفرنسي رودي جارسيا 🤩

وذلك عبر صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي.#جارسيا_نصراوي 💛 pic.twitter.com/DSlBEBO4yZ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 3, 2022

بعد أن كشفت صحيفة "أ بولا" البرتغالية عن توصية نونو سانتو لإدارة الاتحاد بالتعاقد مع جواو موتينيو نجم وسط نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، انهارت الصفقة سريعًا.

وينتظر الاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان رسميًا عن انضمام نونو سانتو إلى "العميد" لتولي مهمة قيادة الفريق فنيًا في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من طلب سانتو بالتعاقد مع موتينيو، إلا أن اللاعب جدد عقده بالفعل لموسم إضافي مع النادي الإنجليزي، وهو ما ينهي كافة التكهنات سريعًا.

أعلن الهلال رسميًا تجديد عقد مديره الفني رامون دياز لمدة موسم واحد، وذلك عبر مقطع فيديو نشره حساب النادي على تويتر وعنونه بـ "القصة مستمرة".

دياز عاد لتدريب الهلال في فبراير الماضي خلفًا للمقال ليوناردو جارديم، وقد نجح في قيادة الفريق لعودة تاريخية في الدوري السعودي والفوز باللقب بعد صراع شرس مع الاتحاد، وقد قاده كذلك لتخطي مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا لكنه خسر معه نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء. (طالع لمزيد من التفاصيل)