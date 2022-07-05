أخبار الدوري السعودي: الاتحاد يريد نجم كريستال بالاس .. والمفرج لن يلحق معسكر الهلال

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022:

موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أكد أن نادي الاتحاد يجري مفاوضات مع السنغالي شيخو كوياتي، نجم خط وسط نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وحسب التقرير، فإن الاتحاد يرغب في الحصول على خدمات الدولي السنغالي بعقد طويل الأمد.

عقد شيخو كوياتي مع كريستال بالاس انتهى في الثلاثين من يونيو الماضي، بعد فشل مفاوضات التجديد بين الطرفين لأسباب مالية.

ويكثف الاتحاد تحركاته لإقناعه كوياتي بالانتقال إلى صفوف "العميد" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أعلن نادي العدالة رسميًا عن تعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو بالاسيوس قادمًا من نادي سان فيليب التشيلي.

بالاسيوس هو خامس صفقة يبرمها العدالة خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة مع سعي الفريق لتدعيم صفوفه بأفضل شكل ممكن بعد الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين.

أعلن نادي الفتح رسميًا عن تعاقده مع الإسباني فيران فيليز لاعب نادي باناثينايكوس اليوناني، بعقد يمتد حتى صيف 2024.

ويعد فيليز من المدافعين المميزين، وسبق له تمثيل عدد من الأندية في إسبانيا، أبرزها نادي ألميريا.

نجح نادي الخليج في تجديد عقد المدافع حسين النويقي، ليتأكد بذلك استمراره مع الفريق خلال منافسات موسم 2022-23.

النويقي بدأ مسيرته مع الخليج من فريق الشباب، قبل التصعيد إلى الفريق الأول، وهو يستعد لتمثيل الفريق للموسم السابع.

كشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن نادي الاتحاد أنهى جميع الالتزامات المالية الخاصة بمدربه السابق كوزمين كونترا وجهازه المعاون.

وحسب التقرير، فإن إدارة الاتحاد دفعت مليوني دولار أمريكي للمدرب الروماني وجهازه المعاون، وهي قيمة المستحقات المالية المتأخرة لهم.

ومع رحيل كوزمين كونترا، فقد أعلن الاتحاد رسميًا عن تعاقده مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، ليتولى تدريب "العميد" حتى 2024.

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن متعب المفرج نجم نادي الهلال لن يلحق بالمعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وقرر الجهاز الطبي لنادي الهلال أن يواصل المفرج برنامجه التأهيلي من إصابة الرباط الصليبي في مستشفى سبيتار بالعاصمة القطرية، الدوحة.

ولن يتمكن المفرج بذلك من الالتحاق بمعسكر الهلال التحضيري للموسم الجديد، والذي يبدأ في التاسع والعشرين من يوليو الجاري في مدينة برمنجهام الإنجليزية.