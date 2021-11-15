أخبار الأهلي اليوم | انتعاش الخزينة، وتأجيل عودة العويس

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 15 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب آخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الأهلي يخسر وديًا أمام الكويت

خسر الأهلي مباراته الودية التي خاضها أمس أمام الكويت الكويتي بهدفين دون رد إحرزا في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء الذي جرى على ملعب عبد الله الفيصل في جدة.

المدرب بيسنيك هاسي دخل المباراة التي حضرها العديد من الأعضاء الذهبيين في النادي بتشكيل مكون من: ياسر المسيليم، حمدي النقاز، فهد الحمد، معتز هوساوي، هاني الصبياني، نوح الموسى، محمد المجحد، زياد الجهني، فراس الغامدي، سلمان المؤشر وحسين المقهوي.

وقد أشرك خلال المباراة كلًا من: عبد الرحمن الصانبي، دانكلير، عبد الباسط هندي، محمد خبراني، الحسن نداو، هيثم عسيري، محمد مجرش، طلال عبسي، ريان حامد، عبدالرحمن الزهراني.

تأجيل عودة العويس إلى التدريبات

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الطبيب المشرف على علاج محمد العويس حارس مرمى الأهلي أجل عودته إلى الملاعب لعدة أيام، إذ كان من المقرر أن تكون في الـ26 من نوفمبر الجاري.

اللاعب السعودي كان قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الجانبي للركبة خلال مباراة السعودية أمام الصين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وقد تواجد في دبي خلال الفترة الماضية حيث خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي هناك.

عقود رعاية جديدة تُنعش الخزينة بـ3 ملايين

وصلت إدارة النادي الأهلي إلى مراحل متقدمة جدًا من مفاوضاتها مع شركتين جديدتين لرعاية الفريق الأول لكرة القدم في النادي، ومن المتوقع أن يُوقع العقد قريبًا ويبدأ تطبيقه هذا الموسم مع حصول النادي على 3 ملايين ريال سعودي.

صحيفة الرياضية أوضحت أن الأهلي سيضع شعار الشركتين على أكتاف قمصان اللاعبين وكذلك "الشورت" من الأعلى.

إدارة ماجد النفيعي كانت قد أعلنت قبل عدة أيام عن توقيع عقد رعاية قيمته 4 ملايين ريال سعودي مع شركة "درة العقارية"، حيث سيتم وضع شعارها على ظهر قمصان الفريق الأول خلال ما تبقى من الموسم الجاري.

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