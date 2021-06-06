أخبار الأهلي السعودي: الصفقات المحتملة والراحلون في سوق الانتقالات الصيفية 2021

تعرف على الصفقات المحتملة لنادي الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، ومن يرحل في الميركاتو الصيفي الذي يبدأ في يونيو 2021..

كان الأهلي السعودي كارثي على جميع الأصعدة في الموسم الماضي، وأنهاه بشكلٍ لا يرضي العشاق.

رغم قوة منافسته على الدوري السعودي حتى منتصف الموسم، تراجع الراقي بشدة ودخل في نفقٍ مظلم انتهى به في المركز الثامن في جدول الترتيب، كما ودع دوري أبطال آسيا وكأس الملك مبكرًا.

يحتاج الأهلي السعودي للعديد من التدعيمات في صفوفه، وسيكون سوق الانتقالات الصيفية 2021 فرصة جيدة لإعادة بناء الفريق، فما هي الصفقات المحتملة ومن يرحل عن الأهلي في الميركاتو؟

محدث - أخبار انتقالات الدوري السعودي

ما هي الصفقات المحتملة للأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

يعيش الأهلي السعودي أزمة مالية كبيرة، وهو ما تسبب في عدم ربط اسمه بالكثير من الأسماء للانضمام إليه في سوق الانتقالات الصيفية 2021..

يحيى الشهري

صراع كبير يشهده الدوري السعودي في هذه الأيام على نجم النصر السابق يحيى الشهري، وذلك بعد أن رحل عن الفريق مع انتهاء عقده مع الفريق.

وبحسب جول، فإن هناك عدد من الأندية الساعية إلى ضم اللاعب، وهي الاتفاق والشباب والاتحاد بجانب الأهلي السعودي.

محمد مجرشي - الفتح

أكدت صحيفة البلاد، إلى أن نادي الأهلي السعودي قد حسم صفقة انضمام محمد مجرشي من الفتح في سوق الانتقالات الصيفية 2021، لكن لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن.

أنسيلمو مورايس - الوحدة

صحيفة البلاد أكدت كذلك إلى أن إدارة الأهلي السعودي بدأت التحرك لضم نجم نادي الوحدة أنسيلمو مورايس،وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

مدالله العليان - الهلال

بحسب مصادر جول، فإن إدارة الأهلي السعودي قد بدأ التفاوض مع الهلال من أجل ضم مد الله العليان على سبيل الإعارة لمدة موسم.

من يرحل عن الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

تشير الأخبار إلى أن هناك العديد من الأسماء المرشحة للرحيل عن الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك بعد رحيل عدد من اللاعبين.

اللاعبون الراحلون بشكلٍ رسمي عن الراقي هم الثلاثي مهند عسيري وسعيد المولد ويوسف الحربي، بالإضافة إلى حسن القيد الذي انتهت فترة إعارته.

أما عن المرشحين للرحيل فهم الرباعي الأجنبي ماركو مارين وإلفيس ساريتش ولوكاس ليما وإدريس فتوحي، كما خرجت أنباء تؤكد قرب رحيل ميتريتسا.

خرجت أخبار تشير إلى أن النجم عمر السومة أحد المرشحين للرحيل كذلك، وهناك تكهنات أن إدارة النصر تواصلت مع الأهلي السعودي من أجل ضم العقيد مقابل مبلغ مالي ولاعبين اثنين.

الراحلون من الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021