"أحمق" .. دورتموند يهاجم نجم ليفربول الأسبق بسبب ماني!

رئيس دورتموند يدافع عن تعاقد بايرن ميونخ مع ماني!

على الرغم من العداء بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الا أن هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي الأصفر والأسود دافع عن تعاقد العملاق البافاري مع ساديو ماني جناح ليفربول في سوق الانتقالات الجاري.

ساديو ماني انضم إلى بايرن ميونخ قادمًا من ليفربول بعقد يمتد حتى ثلاث سنوات، مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين كإضافات.

وهاجم دين سوندرز لاعب ليفربول السابق، قرار ماني بالرحيل عن الريدز، والذهاب إلى الدوري الألماني.

ساديو ماني يجمع بين دورتموند وميونخ؟

وقال سوندرز في تصريحات صحفية سابقة: "لا أصدق أنه سيغادر ليفربول، هذا القرار سيدمر أفضل عامين في مسيرته الكروية".

وأضاف: "في الدوري الألماني يمكنه أن يلعب وهو يجلس على كرسي ويشرب السيجار، وبعد نهاية مسيرته سيجد ميدالية الدوري الألماني في خزانة بطولاته".

ومن الواضح أن هذه التصريحات أثارت غضب فاتسكه ليعلق عليها عبر صحيفة "بيلد" الألمانية قائلًا: "هناك دائمًا بعض الحمقى المتغطرسين مثل هذا".

وأضاف: "بصفتي عضوًا في مجلس إدارة اتحاد الأندية الأوروبية، أعلم أن كرة القدم الألمانية لا تزال تتمتع بسمعة طيبة".

وواصل: "لم يفز الإنجليز بأي من الألقاب الأوروبية في الموسم الماضي، وليفربول وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع المدرب الألماني يورجن كلوب".

يذكر أن ليفربول خسر في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بهدف دون رد، سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، الذي احتضنه ملعب سان دوني في فرنسا.

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