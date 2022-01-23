احلام جوارديولا تتحقق .. عرض لتدريب هذا المنتخب في الطريق إليه

كشفت تقارير صحفية عن وجود عرض في الطريق إلى المدرب الكتالوني بيب جوارديولا بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

ويرتبط مدرب مانشستر سيتي الحالي بعقد مع الستيزنز ينتهي في يونيو 2023، ويعتقد على نطاق واسع رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ما هو العرض؟

بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن الاتحاد الهولندي لكرة القدم وضع خططًا من أجل تقديم عرضًا إلى المدرب الكتالوني الأسطوري من أجل تدريب "الأسود البرتقالية".

ووفقًا للصحيفة فإن المسؤولين في الاتحاد الهولندي سيحاولون إقناع الكاتالوني بقيادة منتخب هولندا بعد نهائيات كأس العالم القادمة، المقرر إقامتها في ديسمبر هذا العام.

كيف هو موقف جوارديولا؟

في الوقت الحالي، جوارديولا تحدث في هذا الصدد في مؤتمره الأخير الذي تعادل مع ساوثامبتون وأكد بأنه لا يفكر على الإطلاق بخطوته القادمة في عالم التدريب.

وكان مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق قد ألمح في وقت سابق إلى أن الخطوة التالية في مسيرته بعد رحيله عن سيتي ستكون تدريب أحد المنتخبات دون أن يحدد هوية هذا المنتخب.

وتشهد مسيرة المدير الإسباني مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي على نجاحه الكبير كمدير فني، وهذا الموسم مع تقدم مانشستر سيتي نحو الاحتفاظ بلقب البريميرليج ستضاف بطولة جديدة إلى خزينته الأسطورية.

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