"احزم أمتعتك وارحل من هنا".. كارلو أنشيلوتي يتعرض لانتقادات حادة في البرازيل!

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وجّه أسطورة كرة القدم روماريو انتقادات حادة إلى مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي.

بعد الخسارة أمام اليابان (2-3) في مباراة ودية نهاية الأسبوع، هاجم بطل العالم عام 1994 المدرب الإيطالي الشهير عبر حسابه على إنستجرام. وتوجّه روماريو أولًا إلى رئيس الاتحاد سمير شاود مباشرة.

وكتب روماريو: «أنت شاب وبرازيلي، وأعتقد أنك تريد الأفضل لكرة القدم لدينا. حان الوقت لتثبت أن لديك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ قرار. سيدي الرئيس، أرسل أنشيلوتي إلى منزله».

ثم وجّه كلامه مباشرة إلى أنشيلوتي: «لقد أحرجنا أنفسنا بما يكفي، ولا يمكننا المخاطرة بإهدار كأس عالم أخرى. أنشيلوتي، هذا يكفي! احزم أمتعتك وارحل من هنا!»

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وأضاف روماريو غاضبًا أن على المدرب البالغ من العمر 67 عامًا العودة إلى أوروبا، «والعودة إلى الأندية التي صنعت فيها اسمك. لم يعد بوسع البرازيل تحمّل دفع المال لمشاهدتك».

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الواقع أن حصيلة السيليساو تحت قيادة المدرب الإيطالي الشهير متواضعة. ففي 21 مباراة بقيادة أنشيلوتي، حققت البرازيل 12 فوزًا وأربعة تعادلات وتلقت خمس هزائم، بمتوسط 1.9 نقطة في المباراة الواحدة.

وكانت النسخة الأخيرة من كأس العالم مخيبة للآمال بوجه خاص للبرازيليين؛ فرغم أنهم عُدّوا من بين أبرز المرشحين، ودّعوا البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام النرويج 1-2.

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ومنذ كأس العالم 2002، ينتظر البطل المتوّج خمس مرات لقبًا جديدًا في أهم بطولة على مستوى المنتخبات. ويمتد عقد أنشيلوتي مع السيليساو حتى نهاية يوليو 2030، لذا، إذا لم يحدث انفصال مبكر، فسيظل يقود منتخب البرازيل من خط التماس في كأس العالم المقبلة.