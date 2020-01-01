احذر مؤشرات الخطر .. متى سيحتاج الهلال إلى الإحلال والتجديد؟

مؤشرات الخطر قد توقع الهلال في دوامة خسارة البطولات والألقاب.

اقتربت فترة الانتقالات الصيفية من غلق أبوابها أمام فرق الدوري السعودي للمحترفين، في ظل تحديد لجنة الاحتراف لمواعيد قيد اللاعبين من جانب الأندية، خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 25 أكتوبر الحالي، ولم يجري الهلال صفقات من العيار الثقيل، في ظل رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو، واقتراب رحيل السوري عمر خربين، ومع هذا الموقف، ما هو الوقت المناسب لإجراء عملية إحلال وتجديد بالفريق، هذا ما سنتعرف عليه.

الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لم يقم بأي صفقات قوية حتى الآن، حيث يتبقى فقط 15 يومًا على غلق باب القيد للأندية السعودية، ولم يجري الزعيم أي تعاقدات، عكس غريمه النصر الذي أبرم تعاقدات من العيار الثقيل، سواء محلية أو أجنبية.

قد يكون الهدف من عدم التعاقد مع عناصر جديدة حاليًا بنادي الهلال، هو الحفاظ على استقرار الفريق، في ظل اعتماد الجهاز الفني على أسماء محددة، تتمكن من تحقيق أهداف الزعيم، والجميع يرى أن الفريق الأزرق يمتلك عناصر مميزة للغاية.

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ما هو الوقت الأنسب لإجراء عملية إحلال وتجديد بنادي الهلال؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية..

معدل أعمار اللاعبين

يتحكم معدل أعمار اللاعبين في صفقات أي فريق، حيث يكون الهدف دائمًا أن يتراوح معدل أعمار اللاعبين ما بين 24 إلى 26 عامًا، ليكون هناك مزيج جيد بين اللاعبين الشباب والخبرة بالفريق.

معدل أعمار فريق نادي الهلال حاليًا هو 28 عامًا، وهو الذي يعد معدل كبير، وبالتالي سيكون الهلال مطالبًا في الصيف المقبل بأقصى تقدير بالاستغناء عن اللاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة، واستبدالهم بلاعبين شباب من أجل خفض معدل الأعمار.

قد تكون نتائج فريق الهلال المميزة حاليًا هي سبب عدم التفات الإدارة إلى هذا الأمر، ولكن على المدى البعيد لن يكون هناك مفر من إجراء عمليات إحلال وتجديد.

ويأتي على رأس اللاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة بالهلال، هو الفرنسي بافيتمبي جوميس 35 عامًا، وعبد الله المعيوف 33 عامًا وسيباستيان جيوفينكو 33 عامًا.

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مؤشرات فنية وبدنية

في حالة انخفاض الحالة الفنية والبدنية لدى اللاعبين، سيكون الجهاز الفني والإدارة مطالبين بإجراء عملية الإحلال والتجديد بالفريق، لأن هذا مؤشر قوي بأن الفريق يحتاج إلى عناصر جديدة.

عدم قدرة اللاعبين على تنفيذ التعليمات الفنية لدى المدير الفني على أكمل وجه، هو مؤشر أيضًا على ضرورة الاستعانة بغيرهم من يستطيعوا تنفيذ كافة التعليمات الفنية على أرض الملعب.

أما الجانب البدني، أصبح مهمًا للغاية ويجب على جميع اللاعبين الحفاظ على الجانب اللياقي الخاص بهم، وفي حالة انخفاض الحالة البدنية لدى اللاعبين، سيكون مؤشرًا على ضرورة التغيير.

خسارة البطولات

التتويج بالبطولات بشكل مستمر، قد يسبب شيئًا من فقدان الرغبة في تحقيق بطولات أخرى لبعض اللاعبين، أو قد يتحول إلى ثقة زائدة، وهو الأمر الذي قد يتحول ضد فريق نادي الهلال على المدى البعيد.

وفي حالة وصول بعض لاعبي الهلال إلى هذا الحال، ستكون النتيجة هي خسارة وفقدان المنافسة على البطولات، وهو ما لا تريده جماهير الزعيم، بل التواجد على منصات التتويج بشكل دائم.

هذه الحالة سيتطلب من الجهاز الفني تحديد احتياجاته وإبعاد من لا يستطيع أن يفيد الفريق، والتعاقد مع لاعبين قادرين على مواصلة مشوار الزعيم نحو البطولات والإنجازات.