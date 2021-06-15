"احذروا رحيل هؤلاء .. وحافظوا على كيان الاتحاد"

هل يحافظ الاتحاد على قوام الفريق في الموسم الجديد

انتقدت بعض الأصوات الإعلامية فكرة رحيل أي عنصر داخل الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وطالبت بالحفاظ على قوام الفريق من أجل المنافسة على الألقاب خلال الفترة المقبلة.

الكثير من التقارير أثارت الجدل حول سعود عبدالحميد الذي لم يعلن تمديد تعاقده حتى الآن، وأيضًا فواز القرني الذي ارتبط اسمه بالنصر وأيضًا فهد المولد وعبدالإله المالكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحذر الإعلامي السعودي محمد أبو هداية فكرة رحيل أي من الأسماء خلال الصيف الجاري، من أجل الحفاظ على قوام الكيان خلال الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال هداية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التفريط في فواز القرني أو سعود أو فهد أو المالكي أو أي لاعب اتحادي بارز بسبب ديون صنعها العبث الإداري هو إسقاط للكيان وإضعاف لقدراته ومكتسباته".

وأضاف خلال تصريحاته: "ابحثوا عن حلول بعيداً عن نجوم الفريق ومصدر قوته فمن يفرط فيهم لا يهمه استمرار الفريق كمنافس بل سيسقطه عمداً إلى المجهول".

وكان الاتحاد قد استفاق بشكل قوي خلال الموسم المنصرم وكان قادرًا على التتويج بالدوري السعودي للمحترفين لولا فقدان بعض النقاط في الجولات الأخيرة من النسخة الماضية.

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