"احذروا الخمر الألماني".. الخارجية البريطانية تهدد جماهيرها قبل يورو 2024!

بطولة جماهيرية على أعلى مستوى..

تدرك السلطات البريطانية جيدًا مدى هوس مشجعيها بكرة القدم، خصوصًا قبل أشهر قليلة من إقامة بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

وأصدرت وزارة الخارجية في لندن بيانًا لمشجعي الفرق البريطانية "إنجلترا - اسكتلندا" يلوح بالتحديد إلى نقطة الإفراط في تناول الكحوليات، وهي مسألة بحثت مرارًا وتكرارًا داخل الملاعب الإنجليزية.

وأتى البيان الرسمي كالتالي: "البيرة يمكن أن تكون أكثر قوة في ألمانيا أكثر مما هي عليه في المملكة المتحدة، لذلك اشرب بشكل مسؤول، واعرف حدودك واحترم القانون المحلي، قد لا يسمح لك بدخول الملعب إذا أفرطت في الشرب".

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وأضاف البيان تفاصيل أخرى لها علاقة بالحصول على التذاكر، حيث طالب المشجعين بالحصول على التذاكر فقط من "مقدمي الخدمات الرسميين".

يذكر أن التقديرات تشير إلى سفر أكثر من 800 ألف بريطاني من المملكة المتحدة إلى ألمانيا في فترة إقامة البطولة سواء من مشجعي إنجلترا أو اسكتلندا.