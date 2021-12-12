"أحد لاعبي برشلونة كان يحتفل ويأتي إلى المران لينام"!

كشف ليليان تورام أسطورة منتخب فرنسا، وأحد نجوم الحقبة الذهبية مع "الديوك" عن عدد من الأسرار التي عاشها في مسيرته، من بينها أفضل لاعب شاهده في مسيرته، وبعض الأمور من غرفة ملابس نادي برشلونة.

تورام فاز بكأس العالم 1998 وبطولة أمم أوروبا 2000 مع منتخب فرنسا، وكان لاعبًا في صفوف يوفنتوس الإيطالي حتى فضيحة "الكالتشيوبولي" والتي انتقل بعدها في صيف 2006 إلى برشلونة.

وبدأ ليليان تورام مسيرته في صفوف موناكو، وشكل فريق الأحلام في بارما مع فابيو كانافارو وجيانلويجي بوفون وهيرنان كريسبو، وفاز معه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي.

وأجرى تورام مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، استعرض خلالها العديد من الحكايات في مسيرته المثيرة للاهتمام.

من هو أقوى لاعب شاهده تورام في مسيرته؟

وفي البداية، تحدث تورام عن أقوى لاعب شاهده في مسيرته قائلًا: "زين الدين زيدان، في المرة الأولى التي قابلته فيها في المنتخب الفرنسي، كان يبلغ من العمر 17 عامًا ونصف".

وأضاف: "كان يتلاعب بالكرة، ويلقى بها في الهواء ثم يلتف بها، لم أر شخصًا في مثل عمري يفعل ذلك بالكرة".

وأكمل: "تابعت تطوره إلى اللاعب الذي أصبح عليه في إيطاليا، لم يعجبني الناس الذين يفكرون في أنه مجرد لاعب موهوب، كان زيدان قبل كل شيء يعمل بصورة عظيمة، وصارمًا للغاية، ويملك شخصية كبيرة".

من هو أقوى لاعب واجهه في مسيرته؟

تورام كشف عن أقوى مهاجم واجهه في مسيرته بقوله: "رونالدو طبعًا، بغض النظر عن المكان الذي لمس فيه الكرة، كان يجعل الجميع في حالة تأهب".

وأضاف: "يمكنه إطلاق العنان لعمل من شأنه أن يؤدي إلى هدف، كان من الجيد دائمًا اللعب ضده، عندما تحب اللعب ضد لاعبين رائعين يصبح الأمر ممتعًا، ويحين الوقت لتكشف عن نفسك".

من هو أكثر لاعب احتفالًا شاهده في مسيرته؟

تورام تحدث كذلك عن أكثر لاعب احتفالًا شاهده في مسيرته قائلًا: "نظرًا لأنه لم يكشف عن نفسه من الصعب الإجابة على هذا السؤال".

وأضاف: "اللاعب الذي لن أذكر اسمه كان في برشلونة، في كثير من الأحيان لم يكن قادرًا على التدريب، وفي الصباح يمكننا التحقق من أنه ليس في حالة جيدة".

وأكمل: "كانوا يقومون بحبسه في غرفة التدليك لينام، ولم يفهم المشجعون الذين حضروا جلسات الفريق التدريبية سبب غيابه".

ما هي أكبر هزيمة تعرض لها تورام؟

المدافع الفرنسي السابق كشف عن أسوأ هزيمة شهدها في مسيرته قائلًا: "نهائي كأس العالم 2006 ضد إيطاليا".

وقال في ختام تصريحاته: "أنا محظوظ لأنني فزت بكأس العالم، أتخيل اللاعبين الآخرين الذين لعبوا أول نهائي لهم وخسروا المباراة، إنه شعور مروع".

اقرأ أيضًا

نرجوكم ... حافظوا على كأس العرب

برشلونة يعود لوجه مألوف من إنتر لتعزيز هجومه

لا يشعر بالدعم.. حكيمي مستاء من خطط بوتشيتينو

