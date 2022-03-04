"أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم" .. بيب يتغنى بكريستيانو رونالدو

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، مشيرًا بأنهم من أعظم لاعبي الكرة في تاريخها.

وجاء حديث بيب في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه مانشستر سيتي أمام الجار مانشستر يونايتد، والتي سيواجه فيها جوارديولا رونالدو مرة أخرى.

وتحدث المدرب الإسباني عن قوة رونالدو في حسم المباريات وتأثيره الواضح على نتائج فريقه.

ماذا قال المدرب الإسباني؟

عند سؤاله عن كريستيانو رونالدو قال بيب: "لقد كان أحد أعظم اللاعبين في آخر 15 عامًا، جنبًا إلى جنب مع ميسي، ما فعله هذان الرجلان لن نشاهده مرة أخرى".

وأضاف: "رونالدو هداف ولاعب استثنائي، ولن أخفي أنه كان من دواعي سروري مشاهدته هذه السنوات".

وواصل: "علينا التركيز على قوتنا لتجنب تواجد كريستيانو بالقرب من منطقة الجزاء، لأنه هناك لا يمكن إيقافه".

وعن خطورة رونالدو قال: "أتذكر عندما لعبنا أمام اليونايتد وكنا متقدمين 1-0 ومسيطرين على المباراة بشكل ممتاز، ثم في المرة الأولى التي وصل فيها صنع فرصة وقام إيديرسون بإنقاذ مذهل، فلم يلمس رونالدو الكرة لكنه كاد أن يسجل، هذه هي الجودة والقدرة التي يمتلكها".

وتابع: "علينا السيطرة عليه، فعندما تكون واحدًا من أعظم اللاعبين وآلة لتسجيل الأهداف، فستكون دائمًا هناك".

واختتم: "هو قوي جدا عقليا، لقد تعامل مع الضغط دون مشكلة لأنه عاش بتوقعات خلال مسيرته وكان يتجاوب دائمًا بطريقة إيجابية".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يستضيف مانشستر يونايتد في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الأحد القادم.

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