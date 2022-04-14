أحدهما من قطر.. عرضان يهددان بقاء مودريتش في ريال مدريد

يملك الكرواتي لوكا مودريتش عرضين على الطاولة، واحدًا من يوفنتوس الإيطالي، والآخر من الدوري القطري، بحسب سيرجيو سانتوس الصحفي في جريدة آس الإسبانية.

سانتوس كتب على حسابه عبر تويتر: "مودريتش يملك عرضين هامين، كلاهما لمدة موسمين، واحد من يوفنتوس والآخر من قطر".

بدء المفاوضات

وأضاف سانتوس: "ريال مدريد حدد الفترة ما بعد مباراة تشيلسي كوقت لبدء مفاوضات تجديد تعاقد مودريتش، ومن المتوقع ألا تستغرق هذه المفاوضات طويلًا".

واستطرد: "اللاعب يوافق على شروط مدريد والمتمثل أبرزها في التجديد لعام واحد فقط، رغم أنه كان يفضل أن يقدم له النادي عرضًا رسميًا منذ أشهر، ولكن أولويته كما صرح في العديد من المناسبات هي أن يبقى في ريال مدريد وينهي مشواره بالقميص الأبيض".

ويؤكد: "انطباعي هو أن مودريتش سيبقى في ريال مدريد، بالطبع ينبغي أن يقدم له النادي العرض الذي يستحقه، أعتقد أن العام المقبل سنرى فيه مودريتش بالقميص الأبيض، ولكن من غير المنطقي أن نتحدث عن مفاوضات ناجحة بينما لم تبدأ بعد!".

تألق مبهر

مودريتش يقدم موسمًا استثنائيًا برفقة ريال مدريد ويقودهم إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا باقتدار، ناجحًا في فرض كلمته في اللحظات الهامة من الموسم.

آخر تلك اللحظات كانت الصناعة المبهرة لرودريجو جويس والتي أسفرت عن هدف أحيا آمال ريال مدريد في البقاء بدوري أبطال أوروبا قبل أن يسجل كريم بنزيما هدف الحسم أمام تشيلسي.

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