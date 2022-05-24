أحدهما أقرب من الآخر.. نجما تشيلسي على وشك الانتقال لبرشلونة

لم يعد سرًا أن برشلونة يطمح للحصول على توقيع الثنائي سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو من تشيلسي، لتقوية خط دفاعه بظهيرين خبيرين في الموسم المقبل.

وقع اختيار برشلونة ومدربه تشافي على اللاعبين المخضرمين والأمور في طريقها للإنهاء مع موافقة اللاعبين نفسيهما، ولكن هناك اختلافًا في وضعية ومسار كل منهما.

الثنائي في برشلونة الموسم المقبل.. ولكن!

ورغم أن هناك إيمانًا في برشلونة باقتراب الحصول على توقيع الثنائي بشكل رسمي، إلا أن ماركوس ألونسو يبدو الإعلان الرسمي عن صفقته أقرب من أزبيليكويتا، الظهير الإسباني الأعسر يملك عامًا في عقده مع البلوز، ولكنه سأل تشيلسي أن يعود إلى إسبانيا بشكل واضح تمامًا.

النادي اللندني وعد ألونسو بالتعاون حيال رحيله وأنه قد يوافق على الأمر حال وصول عرض ملائم، وهو الأمر الذي يبدو قابلًا للتحقق على عكس بعض الاختلافات في حالة أزبيليكويتا.

تشيلسي أخبر أزبيليكويتا بوضوح أنه سيفعل بند العام الإضافي في عقده، وبينما يريد الإسباني الرحيل إلى برشلونة، فإن موافقة الطرفين شرط رئيس في عملية من هذا النوع، وتشيلسي يريد استبقاء قائده الخبير

ورغم أن كل شيء لم يحسم مع أزبيليكويتا، إلا أن هناك إيمانًا من كافة الأطراف حول أن كلا اللاعبين سيبدآن مرحلة جديدة مع برشلونة، تنطلق في شهر يوليو.

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