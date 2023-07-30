"احتفظوا به" .. الفتح يسخر من عرض لاعب ريال مدريد عليه!

الفتح يرفض أحد نجوم ريال مدريد

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سخر نادي الفتح السعودي، من عرض أحد نجوم فريق ريال مدريد الإسباني عليه، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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مازال نادي الفتح يحاول خلال الوقت الحالي، تدعيم صفوفه مثل باقي الأندية السعودية، استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

ونشر أحد الحسابات الجماهيرية لنادي ريال مدريد عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة للاعب الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للفريق الإسباني، وقام بوضع حسابات جميع أندية دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد معه.

ورد نادي الفتح على التغريدة المدريدية قائلًا: "شكرًا لك، ولكن احتفظ به في فريقك".

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وكانت جماهير ريال مدريد قد أبدت غضبها الشديد تجاه ميندي الموسم الماضي، بسبب المستوى المتواضع الذي يقدمه مع الفريق، حيث طالبوا بضرورة رحيله.

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