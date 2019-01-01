احتفال من نوع خاص - ماتا يسجل في عيد ميلاده

ماتا يسجل أول أهداف مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

سجل خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، أول أهداف الشياطين الحمر أمام تشيلسي في لقاء الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ماتا سجل الهدف في الدقيقة 11 في ذكرى يوم ميلاده ليصبح ثالث لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد في البريميرليج الذي يحقق هذا الأمر.

وسبق اللاعب الإسباني، أنطوني مارسيال الذي سجل هدفًا أمام أرسنال في الموسم الحالي، وكذلك واين روني والذي أحرز هدفًا ضد المدفعجية أيضًا في 2004 يوم ميلاده.

3 - Juan Mata is the third @ManUtd player to score a goal on his birthday, after Wayne Rooney (vs in 2004) and Anthony Martial (vs Arsenal in 2018). Present. #MUNCHE — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2019

كما أنّ ماتا هو خامس لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري الذي يسجل في يوم ميلاده.

وسبق صاحب الـ 31 عامًا، هدف ريكاردو، لاعب ليستر سيتي في إيفرتون يوم 6 أكتوبر الماضي وبوبي ريد مع كارديف سيتي ضد بورنموث في فبراير ومارسيال مع مانشستر يونايتد ضد أرسنال.

كما أصبح هدف ماتا الأول لمانشستر يونايتد منذ مباراة وست هام بجميع البطولات، إذ لم يسجل في آخر 3 لقاءات ضد برشلونة وإيفرتون ومانشستر سيتي.

ويحتاج مانشستر يونايتد للفوز على تشيلسي للتساوي في النقاط واحتلال المركز الخامس.