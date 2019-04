احتفال من نوع خاص - ماتا يسجل في عيد ميلاده

سجل خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، أول أهداف الشياطين الحمر أمام تشيلسي في لقاء الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ماتا سجل الهدف في الدقيقة 11 في ذكرى يوم ميلاده ليصبح ثالث لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد في البريميرليج الذي يحقق هذا الأمر.

وسبق اللاعب الإسباني، أنطوني مارسيال الذي سجل هدفًا أمام أرسنال في الموسم الحالي، وكذلك واين روني والذي أحرز هدفًا ضد المدفعجية أيضًا في 2004 يوم ميلاده.

