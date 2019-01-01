احتفال للاتفاق السعودي بعودة مبولحي

رايس مبولحي ينهي أجازته واستقبال حافل له من قبل إدارة ولاعبي الاتفاق السعودي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

استقبل الجهاز الفني والإداري ولاعبو فريق الاتفاق السعودي حارس المرمى الدولي الجزائري رايس مبولحي بحفاوة كبرى عند وصوله إلى تدريبات الفريق.

وكان مبولحي قد انضم إلى التدريبات أمس الخميس بعد انتهاء فترة الأجازة التي حصل عليها بسبب مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان مبولحي أحد أبرز أسباب تتويج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر وانتهب في التاسع عشر من يوليو الماضي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 8, 2019

وبمجرد وصوله إلى مقر التدريبات، أقيم حفل مبسط لمبولحي بمناسبة تتويجه بأمم أفريقيا، في مشهد أسعد الحارس الجزائري كثيرًا.

والتحق أيضًا أسامة الحدادي بتدريبات الاتفاق للمرة الأولى بعد مشاركته مع منتخب بلاده في نفس البطولة، حيث حصل على فترة راحة هو الآخر.

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يذكر أن الاتفاق سيبدأ مشواره في الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين بمواجهة قوية في مكة المكرمة أمام الوحدة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.