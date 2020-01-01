الاحتفال في زمن كورونا.. تحية للجماهير الخالية بعد اكتساح دورتموند لشالكه

مشهد نادر في الملاعب الألمانية

حاول لاعبو نادي بوروسيا دورتموند الألماني، التأقلم بأفضل صورة ممكنة مع الوضع الحالي لكرة القدم بعد عودة النشاط الرياضي، بمواجهتهم مع شالكه في ديربي الرور، بالجولة 26 من الدوري المحلي.

المباراة تعتبر هي الأولى بالبوندسليجا، منذ توقف النشاط في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا وإصابته العديد من الشخصيات الرياضية.

المواجهة شهدت غياب الجماهير عن المدرجات، في مشهد نادر بالدوري الألماني، وقيام اللاعبين بالحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي المتفق عليها.

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دورتموند نجح في تحقيق الفوز برباعية نظيفة سجل منها رافائيل جيريرو هدفين، وهدف لكل من النرويجي إيرلينج هالاند وزميله البلجيكي ثورجان هازارد.

اللاعبون حافظوا على مسافات كافية فيما بينهم خلال الاحتفال بتسجيل الأهداف، بينما ظهرت مساحات أخرى بين المتواجدين على دكة البدلاء.

Celebrating as if the ground was full 😂😂😂



The Dortmund players continue to do their traditional thank you to the Yellow Wall 🤣#BundesligaIsBack pic.twitter.com/e4XvVzJV1Y — 🇩🇪 Ja! Watch the live on BT Sport🇩🇪 (@btsportfootball) May 16, 2020

وحتى مع نهاية المباراة، قرر نجوم دورتموند للتوجه نحو المدرجات الشاغرة، من أجل تحية الجمهور الغائب عن الديربي المثير، في لقطة ساخرة من أحوال كرة القدم الحالية.

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يذكر أن الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 54 نقطة في المركز الثاني بجدول البوندسليجا، بفارق نقطة عن بايرن ميونخ الذي يلعب غداً ضد يونيون بيرلين بنفس الجولة، طامحاً في الانفراد بالصدارة.