احتفال رويز السبب وراء تراجع برشلونة عن ضمه

اللاعب يلفت الأنظار بتألقه الكبير في إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير الأسباب وراء تراجع برشلونة عن التعاقد مع فابيان رويز، متوسط ميدان نابولي، والمتابع أيضاً من ريال مدريد بحسب الصحافة الإسبانية.

وأصبح رويز لاعباً أساسياً في تشكيل نابولي منذ الموسم الماضي، وجاء تألقه في أمم أوروبا للشباب هذا الصيف ليزيد من أسهمه والأندية المتابعة له.

برشلونة يخشى غياب فاتي عن الكلاسيكو

وبحسب "موندو" فبرشلونة وسكرتيره الرياضي إيريك أبيدال تراجعا عن ضم اللاعب بسبب الطريقة التي احتفل بها في مباراة ليتشي الأخيرة.

وكان أبيدال حاضراً في مدرجات لقاء ليتشي ونابولي الأحد الماضي، والتي شهدت تسجيل رويز هدفاً واحتفاله باستفزاز الجمهور المحلي.

تاعربت: أضعت فرصة اللعب مع برشلونة وريال مدريد

وذكرت الصحيفة أن احتفال رويز لم ينل رضا أبيدال لكونه يخالف تقاليد النادي الكتالوني باحترام الخصم والجماهير.

نابولي ضم رويز الصيف قبل الماضي من صفوف ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو.