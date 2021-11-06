احتفال استثنائي من نيمار بعد هدفه أمام بوردو

بعدما أحرز هدف المقدمة لباريس سان جيرمان في شباك بوردو، احتفل نيمار بطريقة غير معتادة منه، حيث رفع قميص ناديه الفرنسي وذهب إلى الكاميرات بقميص آخر يرتديه ويحمل بعض الكلمات.

واتضح أن نيمار قد أهدى الهدف إلى مغنية برازيلية تُدعى ماريليا مندونسا، والتي لقيت حتفها بالأمس في حادث اصطدام طائرة.

الدولي البرازيلي بدا متأثرًا للغاية برحيل المغنية، خصوصًا وأنها تبلغ من العمر 26 عامًا فقط وتُعد من أشهر المغنيين في البرازيل، ورحيلها كان مفاجأة حزينة لجميع متابعيها.

على أي حال، لم يكتف نيمار بهدفه في مرمى بوردو، بل أحرز هدفًا ثانيًا بعد ذلك في الدقيقة 43 حسم به تقريبًا المباراة لصالح كتيبة ماوريسو بوتشيتينو.

ويستعد نيمار بعد مباراة باريس للعودة إلى وطنه البرازيل من أجل خوض التوقف الدولي مع منتخب السامبا، والذي يلعب خلاله مباراتين مع كولومبيا والأرجنتين.

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ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، وبفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين، لانس.

ثنائية نيمار في شباك بوردو رفعت رصيده من الأهداف هذا الموسم ليصبح ثلاثة أهداف في 10 مباريات على مختلف الأصعدة بالقميص الفرنسي حتى الآن.

الجدير بالذكر أن ميسي لم يخض مباراة باريس وبوردو بسبب الإصابة، حيث يتلقى العلاج لركبته حاليًا في العاصمة الإسبانية مدريد تأهبًا لخوض التوقف الدولي مع منتخب الأرجنتين.