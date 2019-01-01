احتفالية خاصة للنجم الساحلي بطل كأس زايد

ليتوال أبطالًا للعرب 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تستقبل احتفالية كبيرة بعثة النجم الساحلي، التي تصل اليوم الإثنين، إلى تونس بعد غياب خلال الفترة الماضية، بعد جولة في الإمارات ثم مصر.

جوهرة الساحل تواجد في الإمارات في 18 من إبريل الجاري لمواجهة الهلال السعودي بنهائي كأس زايد ثم اتجه إلى مصر لملاقاة الهلال السوداني بإياب ربع نهائي الكونفدرالية، واستمر ببلاد الفراعنة لملاقاة الزمالك بالأمس، في ذهاب نصف نهائي البطولة الأفريقية.

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وستصل بعثة ليتوال إلى مطار النفيضة الحمامات الدولي، ثم تتجه إلى قصر الرئاسة لتكريم خاص من قبل رئيس البلاد.

وبعد ذلك تستقل البعثة حافلة مكشوفة لتجوب شوارع المنطقة السياحية القنطاوي وحتى ساحة المدن المتوأمة بسوسة، حيث ستنظم الاحتفالية بحضور اللاعبين والجمهور والأجهزة الفنية والإدارية.

جوهرة الساحل كان قد توج بطلًا للعب في مباراة ماراثونية أمام الهلال، تغلب عليه بها بنتيجة 3-2.

يذكر أن النجم عائد من مصر بعدما لقى الزمالك، وتلقى الهزيمة أمامه بهدف وحيد، على أن يلتقيا في الإياب في الخامس من مايو المقبل، لحسم المتأهل لنهائي الكونفدرالية.