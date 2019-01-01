احتفالات ليون بالصعود تتحول لمشاجرة بين نجوم الفريق والجماهير

واقعة مؤسفة تبعت مواجهة ليون أمام نظيرهم لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

شهدت مباراة ليون أمام نظيره لايبزيج في الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا واقعة مؤسفة للغاية بنهايتها.

جاء هذا عقب أن احتفل نجوم الفريق مع الجماهير بالدوران حول الملعب عقب التعادل في اللحظات الأخيرة مع الضيوف والتأهل لدور الـ ١٦.

وتجاهل نجوم ليون المرور من أمام مجموعة مشجعين بعينها كانت الفترة الماضية قد شهدت مشاكل بينهم وبين لاعبي ليون وعلى رأسهم المدافع البرازيلي مارسيلو أنطونيو.

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انفجرت تلك المجموعة من الجماهير غضبًا من طريقة تعامل نجوم ليون معهم ونزل أحدهم للملعب وهو يحمل لافتة عليها صورة حمار وكتب عليها اسم اللاعب البرازيلي.

وكان رد الفعل قويًا من قبل ممفيس ديباي لاعب ليون الهولندي الذي اشتبك مع الجماهير لفظيًا وجسديًا وتبعه عدد من زملائه في الفريق.

وانتهت مباراة الأمس بالتعادل بهدفين لكل فريق بعدما تعادل الفريق الفرنسي في الدقائق الأخيرة، مما سمح لفريق ليون أن يصل لدور الـ ١٦ من دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليون سيواجه بايرن ميونخ أو مانشستر سيتي أو يوفنتوس أو ليفربول أو برشلونة أو فالنسيا في دور الـ ١٦.