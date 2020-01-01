احتفالات في مارسيليا وشغب في باريس بعد سقوط سان جيرمان

ليلة صاخبة في فرنسا بسبب نهائي الأبطال

عاشت المدن الفرنسية ليلة عصيبة بسبب سقوط باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ بنهائي دوري أبطال أوروبا، وانقسمت بين الاحتفالات والشغب.

وهُزم بي إس جي بهدف نظيف أمام نظيره الألماني، ليبقى مارسيليا النادي الفرنسي الوحيد الذي تمكن من تحقيق بطولة أوروبية.

اقرأ أيضاً .. بايرن يذيق نيمار من نفس كأس السخرية بسبب صديقته

المزيد من الفرق

وانتشرت أعمال الشغب في شوارع العاصمة الفرنسية، وقامت بعض الجماهير الغاضبة بتكسير واجهات لمحلات، وأشعلت النيران في سيارات.

وأحرق المشجعون الغاضبون صناديق القمامة، وألقوا ألعاباً نارية في شارع الإليزيه الشهير، وذلك رغم التحذيرات من التجمع بسبب فيروس كورونا.

على الجانب الآخر، خرجت جماهير مارسيليا في احتفالات عارمة بشوارع المدينة الساحلية احتفالاً بخسارة الخصم التقليدي لفريقها.

هكذا احتفلت جماهير مارسيليا بخسارة باريس سان جيرمان للقب دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ 😳🔥 pic.twitter.com/EO85QRljVi — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 24, 2020

وأشعلت الجماهير الألعاب النارية واحتفلت حتى ساعات الصباح الباكر بتتويج بايرن ميونخ على حساب بي إس جي.

يذكر أن بلدية مارسيليا كانت قد منعت في البداية ارتداء قمصان بي إس جي في المدينة قبيل النهائي، ثم تراجعت عن قرارها.