احترق وانتهى أمره.. إقالة بوتشيتينو وشيكة وزيدان يستعد

يبدو أن أيام ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، داخل حديقة الأمراء، أصبحت معدودة، خاصة بعد التعثر الأخير أمام نيس في الدوري الفرنسي.

وتعادل باريس سان جيرمان، سلبيًا أمام نيس ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي، ليستمر الفريق في تراجع الأداء وعدم تحقيق المستوى المطلوب.

وأكدت التقارير الصحفية، إلى أن إدارة باريس، قد سأمت وضع الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، وبدأت تأخذ أولى خطوات إقالته.

وبحسب صحيفة "RMC" الفرنسية، فإن بوتشيتينو انتهى أمره داخل حديقة الأمراء، وإقالته أصبحت مسألة وقت ليس أكثر.

ووفقًا للصحفي دانييل ريولو الصحفي في "RMC"، فإن تولى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لباريس اقترب للغاية، وشدد على أنه من الوارد بنسبة كبيرة أن يتولى قيادة الفريق بداية من إجازة الفريق في يناير القادم.

وأشار التقرير إلى أن ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة باريس سان جيرمان، وليوناردو المدير الرياضي للفريق، يصران على عدم وجود مفاوضات مع مدرب ريال مدريد السابق، إلا أن الصحيفة تؤكد أن المفاوضات جارية بين الطرفين.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة لانس مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي، وسيختتم مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل أمام كلوب بروج.