احتجاز بعثة الأهلي في غرفة خلع الملابس خوفًا من الجماهير السودانية

الأهلي تعادل مع الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تواجد لاعبو الأهلي في غرفة خلع الملابس في ملعب مباراته أمام الهلال السوداني، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تعادل وصعد إلى الدور المقبل من منافسات دوري أبطال إفريقيا، كوصيف للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

واستمرت البعثة بالكامل داخل غرفة خلع الملابس لفترة منتظرين المغادرة بسلام ملعب المباراة الذي يتواجد في مدينة "أم درمان".

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ومن المقرر خروج البعثة عقب رحيل الجماهير بالكامل من محيط ملعب الهلال السوداني، من أجل سلامة لاعبي الفريق الأحمر.

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وتصدر المجموعة النجم الساحلي برصيد 12 نقطة وجاء خلفه الأهلي برصيد 11 نقطة، وتأهلا إلى دور ربع النهائي من دوري الأبطال.