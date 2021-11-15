"احتجاج الهلال لن يُقبل حتى لو اعترف النقاز بعقده مع الزمالك"

أكد الناقد الرياضي فهد الروقي أن احتجاج الهلال ضد الأهلي ومطالبته بنقاط المباراة التي جمعت بينهما في الدوري السعودي كاملة لن يُقبل أبدًا، وذلك خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية السعودية.

ملف شكوى الهلال ضد الأهلي يُثير جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي، ولم يُحسم حتى الآن من جانب لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم.

ما القصة؟ لماذا يُطالب الهلال بنقاط مباراته أمام الأهلي؟

مباراة الأهلي والهلال التي أقيمت في جدة لحساب الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي انتهت بالتعادل 1-1 وسط غضب كبير من الأهلاوية لتعرضهم، حسب وجهة نظرهم، لأخطاء تحكيمية فجة من الحكم السعودي محمد الهويش.

الهلال زاد من الغضب الأهلاوي عقب اللقاء بتقدمه باحتجاج رسمي ضد الأهلي لإشراكه التونسي حمدي النقاز في اللقاء، وقد أشار النادي العاصمي خلال شكواه إلى أن قيد الظهير الأيمن في قائمة الفريق الجداوي المحلية غير صحيح لأنه حدث عقب غلق سوق الانتقالات الصيفي.

الأهلي كان قد تعاقد مع النقاز بعد غلق سوق الانتقالات بالفعل، لكنه استغل عدم ارتباطه بأي نادٍ خلال تلك الفترة وسجله في قائمته المحلية كما يسمح له القانون، إلا أن الهلال يُصر على أن اللاعب التونسي مرتبط بعقد مع الزمالك.

النقاز وقع على عقود انضمامه للفريق المصري بالفعل لكنه لم يُقيد في قائمته لمنع الزمالك من القيد فترتي انتقال بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن الحديث يدور في مصر حول أن اللاعب سيلعب الموسم الجاري في الدوري السعودي ومن ثم سيعود إلى مصر مطلع الموسم القادم.

لجنة الانضباط استدعت النقاز للاستماع إلى أقواله في شكوى الهلال، وقد انتقد العديد من النقاد والمتابعين هذا القرار، وأشاروا إلى أن المخطئ في تلك القضية لو ثبت فعلًا وجود عقد بين النقاز والزمالك هو لجنة الاحتراف التي سجلته في قائمة الأهلي.

ماذا قال فهد الروقي حول احتجاج الهلال على النقاز والأهلي؟

الروقي أكد أن احتجاج الهلال لن يُقبل أبدًا حتى لو اعترف النقاز بعقده مع الزمالك وحتى لو أقر الأهلي بحصوله على اللاعب بعد مفاوضات مع الفريق المصري.

واعتمد الصحفي البارز في حديثه على تاريخ ذلك النوع من الشكاوى في السعودية، إذ قال "احتجاج الهلال لن يُقبل أبدًا، حتى لو اعترف النقاز والأهلي بوجود عقد مع الزمالك، انظروا للتاريخ وستعلمون ذلك يقينًا".

أضاف "التاريخ يؤكد لنا أن احتجاج الهلال سيُرفض، هل تذكرون قضية الهلال ضد محمد القرني وعبد الله العويشير وكيف تم الالتفاف على القانون ومُنع النادي حتى من الاتجاه لمحكمة التحكيم الرياضي؟".

أتم "الحق كان مع الهلال تمامًا والدليل أن القانون تغير في الموسم التالي، لكن رئيس محكمة التحكيم الرياضي رفض الاستماع للنادي والبت في شكواه، الهلال تاريخيًا لم يُقبل له أي احتجاج والوضع لن يختلف تلك المرة".

يُشار إلى أن الهلال تعادل مع الوحدة وضمك موسم 2018-2019، وقد احتج على مشاركة القرني والعويشير مع الفريقين وتحديدًا قيدهما في قائمة الفريقين خارج فترة الانتقالات رغم أنهما من اللاعبين المحترفين وليس الهواة.

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